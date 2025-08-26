Werbung ausblenden
Trader-Interview mit Martin Utschneider: Novo Nordisk, Palantir, Nvidia, Coinbase & Super Micr

Lang & Schwarz · Uhr
RüstungsindustrieKI

In dieser neuen Folge der Trader Interview-Reihe begrüßt Andreas Bernstein diesmal Martin Utschneider von Robomarkets und tauscht sich zu 5 Werten näher aus. Dabei stand erst einmal der Highflyer des Jahres im S&P500, die Aktie von Palantir. im Fokus. Anhang der Bewertung mit einem KGV von über 500 ist sie gemessen an den Wettbewerbern extrem teuer, aber überzeugt auch durch starke Wachstumsraten. Wie ist die jüngste Konsolidierung im Chartbild zu bewerten?

Ebenfalls schwächer in der Vorwoche notierend, aber noch im Aufwärtstrend, ist die wertvollste Aktie der Wall Street - Nvidia. Mit einem KGV von "nur" 56 blicken Marktteilnehmer:innen nun gespannt auf die Quartalszahlen am Mittwochabend, welche den weiteren Weg für den Chipdesigner aus den USA aufzeigen dürfte.

Technisch gilt die Coinbase-Aktie allerdings als "angezählt". Die weltweit größte Kryptobörse, die selbst an der Börse als Aktie handelbar ist, kam mit dem jüngsten Rücklauf im Bitcoin deutlich unter Druck. Kann sich dieser Trend auflösen?

Auf eine Trendumkehr warten Aktionäre bei Novo Nordisk bereits seit Monaten. Denn der Highflyer aus Dänemark hat mit Abnehmpillen den Markt noch vor 2 Jahren dominiert. Auch hier schwächt sich das Wachstum ab und die Konkurrenzsituation zu. Bis zu welchem charttechnischen Punkt ist die Aktie noch in einer Zwischenbewegung und wann wieder in einem Trendwechsel?

Abschließend analysieren wir das Chartbild von Supermicro Computer, einem Chip-Urgestein, der seit 1993 und damit auch über die Dotcom-Phase hinweg die technischen Entwicklungn maßgeblich beeinflusst. Das Bilanzthema scheint verdaut, doch ist das Vertrauen in den Wert seitens der Anleger:innen wieder zurückgekehrt?

Diese Werte wurden besprochen:

Partner:
Martin Utschneider


