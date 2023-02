PayPal: Chance von 65,64 Prozent p.a.!

Der Bezahldienst PayPal ist neben dem Dienst von Apple der Platzhirsch im Markt für Online-Zahlungstransaktionen. Das Geschäftsfeld ist lukrativ und so verwundert es nicht, dass sieben große US-Banken eine eigene Bezahl-App etablieren wollen. Zu den Banken gehören Namen wie Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo. Ähnlich wie bei PayPal sollte auch bei dieser App die Kreditkarte hinterlegt sein, um online bezahlen zu können. Ziel der Banken ist es, als Konkurrenz zu PayPal und Apple Pay wahrgenommen zu werden. Allerdings kommt der Vorstoß der US-Banken spät. Immerhin sind PayPal und Apple Pay längst etabliert. Zudem müssten auch Händler die neue Bezahlmethode akzeptieren und in ihre Online-Shops integrieren.

Zum Chart

Das erwartete KGV 2022 liegt aufgrund des starken Gewinneinbruchs in diesem Jahr trotz des Kursrückgangs aktuell immer noch bei 33,70. Dabei hat der Kurs von PayPal in der Spitze von Ende Juli 2021 bis Ende Juni 2022 um über 78 Prozent von 310,16 USD auf 67,58 USD nachgegeben. Für das Jahr 2025 ist wieder ein erwartetes KGV von aktuell 18,64 geplant. Nach dem Trendbruch Mitte Juli 2022 verzeichnete die PayPal-Aktie einen kurzen Kursanstieg bis auf 101,89 USD. Auf diesem Niveau wurde der Widerstand mehrmals getestet und ein leicht sinkender Trend gestartet. In den letzten Handelstagen wurde dieser Abwärtstrend gebrochen und ein neues Level bei 81,70 USD etabliert. Aktuell wird das Papier mit einem Gewinn pro Aktie von 1,92 Euro gehandelt. Dies ist mit den Gewinnen aus den Jahren 2018 und 2019 vergleichbar. Folglich entspricht auch das Kursniveau von 82,66 USD den Notierungen von damals. Trotz des wachsenden Wettbewerbs durch die US-Großbanken könnte der Kurs von PayPal die Bandbreite von 60 USD bis 120 USD in der Zeitspanne bis 19.05.2023 beibehalten.