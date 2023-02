Dividenden-Könige mit hoher Rendite gesucht? In der Welt des Investierens gibt es viele Möglichkeiten, um ein Portfolio aufzubauen. Eine der beliebtesten Strategien ist das Investieren in Unternehmen, die regelmäßig Dividenden ausschütten.

Ein Unternehmen mit einer stabilen Dividendenpolitik kann für Anleger eine hervorragende Möglichkeit darstellen, passive Einkünfte zu generieren. Sie können für eine Absicherung des Portfolios stehen und Cash für Neukäufe bereitstellen.

In diesem Artikel möchte ich heute zwei Unternehmen vorstellen, die bekannt sind für ihre unschlagbaren Dividenden, gleichzeitig aber auch hohe Renditen bieten. Konkret handelt es sich um Altria (WKN: 200417) und Leggett & Platt (WKN: 883524).

2 unschlagbare Dividenden-Könige mit hoher Rendite

Altria-Aktie: US-Tabakgigant

Altria ist ein führender Hersteller von Tabakprodukten. Das Geschäftsmodell von Altria ist es, Tabakprodukte herzustellen, zu vertreiben und zu verkaufen. Dazu gehören bekannte Marken wie Marlboro, Skoal und Copenhagen. Auch hat das Unternehmen einen Fußabdruck im E-Vapor-Markt.

Altria konzentriert sich hauptsächlich auf den US-Markt und kämpft mit rückläufigen Volumina. Kein Wunder, denn Rauchen gilt als schädlich und die US-Regierung steht mit den Tabakkonzernen gewissermaßen auf Kriegsfuß.

Dennoch gelingt es dem Unternehmen im schwierigen Fahrwasser – dank der starken Pricing-Power – eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. So wurde in den Jahren 2017 bis 2021 das EPS um rund 7,9 % gesteigert. Auch spannend: Es wurden im selben Zeitraum mehr als 29 Mrd. US-Dollar an Dividenden ausgezahlt und für mehr als 7 Mrd. US-Dollar eigene Aktien zurückgekauft.

Altria ist bekannt für seine stabile Dividendenpolitik und zählt schon seit Langem zu den Dividenden-Königen. Zuletzt wurde die Dividende im August 2022 um 4,4 % erhöht. Es war die 57. stetige Dividendenerhöhung in den letzten 53 Jahren. Erwartete Dividendenrendite: 8 % (Stand: 6.2.23, Morningstar).

Leggett & Platt Aktie

Leggett & Platt ist ein Hersteller von Komponenten für Wohn- und Büromöbel sowie industrielle Anwendungen. Das Geschäftsmodell von Leggett & Platt basiert auf der Herstellung und dem Verkauf von Komponenten für Betten, Sofas, Stühle und andere Möbelstücke, einschließlich Federkernen, Lattenrosten und Schienensystemen.

Besonders im Bereich von Betten sind die Amerikaner stark. Rund 46 % der Umsätze werden mit solchen Produkten gemacht. Auf Platz zwei kommen Wohntextilien mit 18 %.

Darüber hinaus produziert das Unternehmen auch Komponenten für den Automobilsektor, die Bauindustrie und den Luft- und Raumfahrtbereich. Der Bereich Automotive kommt beispielsweise auf einen Umsatzanteil von 17 %. Hier werden beispielsweise Autositze, Schläuche oder Hydraulikzylinder produziert.

Das langfristige Ziel ist es, die Umsätze um 6 bis 9 % zu steigern bei einer Zielmarge von 11,5 bis 12,5 %. Aktienrückkäufe zählen auch hier zum langfristigen Werttreiber. Rund 50 % des Jahresüberschusses soll ausgeschüttet werden.

Das Geschäftsmodell erscheint zwar ein wenig zyklisch. Auf die Dividendenzahlungen hatte dies weniger Einfluss. Leggett & Platt ist bekannt für seine stabile Dividendenpolitik und zählt mittlerweile zu den Dividenden-Königen. Hier gibt es seit 51 Jahren Dividendenerhöhungen. Erwartete Dividendenrendite: 4,7 % (Stand: 6.2.23, Morningstar).

