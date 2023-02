Deutscher Außenhandel mit Afrika auf Rekordniveau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der deutsche Handel mit Afrika hat im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht.

Das Außenhandelsvolumen habe mit 59,8 Milliarden Euro um 21,3 Prozent höher gelegen als 2021, wie der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft am Dienstag mitteilte. Die Exporte auf den Kontinent legten dabei um 14,5 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro zu, die Importe von dort sogar um 27,4 Prozent auf 33,4 Milliarden Euro. "Für uns zeigen die Zahlen, dass afrikanische Länder für die deutsche Wirtschaft an Bedeutung gewinnen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins, Christoph Kannengießer. Die dortigen Länder hätten ein wachsendes Interesse an der Zusammenarbeit mit Deutschland.

Die deutschen Unternehmen rechnen mit einer Fortsetzung es positiven Trends in diesem Jahr. In einer Umfrage des Vereins waren diese zu mehr als 63 Prozent mit ihren Afrika-Aktivitäten zufrieden, während 43 Prozent verstärkt in ihr Afrika-Geschäft investieren wollen. "Die neuen Rekordzahlen zeigen auch, dass deutsche Unternehmen trotz wirtschaftlichem Krisenmodus bei ihrem Afrika-Geschäft an die Vorkrisenjahre 2018 und 2019 anknüpfen konnten", sagte Kannengießer mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Um die deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen weiter zu stärken, fordert der Verein stärkere politische Unterstützung - auch, um das Afrika-Geschäft nicht China und den USA zu überlassen. Günstigere Exportkreditgarantien etwa würden deutsche Unternehmen in den Märkten wettbewerbsfähiger machen. Durch eine gleichzeitige Ausweitung der Investitionsgarantien des Bundes und weiterer Instrumente der Außenwirtschaftsförderung könne zudem der Sprung vom Handel zu Investitionen und damit der Schaffung von Arbeitsplätzen in afrikanischen Ländern vermehrt gelingen. "Für das Jahr 2023 hoffen wir auf weitreichende Reformen zugunsten verstärkter Aktivitäten deutscher Unternehmen und ihrer afrikanischen Partner sowie auf einen hochrangigen Afrika-Gipfel mit Schwerpunkt auf Handel und Investitionen", sagte Kannengießer.

