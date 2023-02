Dividendenverdoppler voraus: Zwei Aktien, denen ich dies zutraue!

Dividendenverdoppler sind Aktien, bei denen Investoren auf eine Verdopplung der Dividenden innerhalb eines bestimmten Zeitraums hoffen. Es gibt zwei Unternehmen, denen ich diese Zukunftsaussicht langfristig zutraue.

Erstes Unternehmen ist Johnson & Johnson (WKN: 853260), ein großes, etabliertes Unternehmen mit einer starken Finanzlage und einem soliden Geschäftskern. Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgezahlt und ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter Healthcare, Consumer Goods und Pharmaceuticals.

Nummer zwei ist mit Microsoft (WKN: 870747) ein Technologieunternehmen, das einen dominanten Marktanteil im Bereich Computer-Software besitzt. Microsoft hat in den letzten Jahren kontinuierliche Dividendensteigerungen gezeigt und ist aufgrund seiner starken Finanzlage und seiner Innovationskraft in einer guten Position, um weiterhin Wachstum und Dividendensteigerungen zu erzielen.

Werfen wir im Anschluss mal einen kurzen Blick auf das zuletzt abgelieferte Wachstum und die aktuelle Bewertung, um zu beurteilen, ob es sich um attraktive Werte handeln könnte.

Dividendenverdoppler voraus: Zwei Aktien, bei denen eine Verdopplung realistisch sein kann

Johnson & Johnson Aktie

Die Zahlen des vierten Quartals fehlen bei dem Gesundheitskonglomerat Johnson und Johnson durchwachsen aus. So fiel der Umsatz im vierten Quartal 2022 um 4,4 %. Das EPS verringerte sich um 24,9 %. Auf bereinigte Ebene stand hier jedoch ein Plus von 10,3 %.

Auch im Gesamtjahr 2022 bleibt das Wachstum schwach. Ein Umsatzwachstum von 1,3 % sowie ein EPS-Rückgang von 13,8 % sprechen nicht gerade für eine starke Leistung.

In Summe war das Jahr 2022 nicht einfach. So belasteten der starke US-Dollar sowie niedrige Absatzmengen des eigenen Corona-Impfstoffes. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,7 (Stand: 5.2.23, Morningstar) könnte der Gesundheitsgigant dabei nicht mal teuer sein.

Zuletzt wurde die Dividende des in New Brunswick ansässigen Unternehmens im April 2022 um 6,6 % erhöht. Es war die 60. Erhöhung ohne Unterbrechungen.

Microsoft Aktie: Geballte Software-Power

Der Microsoft Aktie gehört aus meiner Sicht auch zu den Aktien, bei denen sich in den kommenden Jahren die Dividende verdoppeln könnte. Der Tech-Gigant gehört heute schon zur auserlesenen Gruppe der Dividendenwachstumswerte.

Auch sprechen gute Unternehmensfinanzen, ein gesundes Wachstumspotenzial und starke Cashflows dafür, dass die Dividende weiter erhöht werden könnte.

Die Quartalszahlen des zweiten Quartals 2023 fielen dabei schwach aus. Hier wurde ein Umsatzwachstum von gerade mal 2 % auf 52,7 Mrd. US-Dollar ausgewiesen bei einem Rückgang des Nettoergebnisses von 12 %. Auch auf bereinigter Ebene stand ein Ergebnisrückgang von 7 %.

Ursache dieser schwachen Entwicklung war im Wesentlichen eine PC-Absatzschwäche. Auch sorgte der starke US-Dollar nicht gerade für einen Aufschwung der Geschäfte. Da der Konzern im Vorjahr zudem von der Corona-Pandemie massiv profitierte, rächt sich dieser Effekt nun in der Darstellung.

Langfristig sollten Investoren jedoch positiv gestimmt sein, denn der Tech-Gigant aus Redmond besitzt zahlreiche Technologien mit Zukunftspotenzial. Azure oder LinkedIn sind nur zwei Namen.

Auch die Beteiligung an OpenAI könnte ein großes Potenzial besitzen. Nicht zu vergessen bleibt, dass Microsoft mit seiner Gaming-Sparte nicht nur von einem Megatrend profitiert, sondern mit ihr in das Metaversum hineinwachsen kann.

Mit einem erwarteten KGV von 27,6 (Stand: 5.2.23, Morningstar) ist der Softwarekonzern angesichts des aktuell abgelieferten Wachstums kein Schnäppchen. Sollte das Wachstum jedoch wieder anziehen und weitere Potenziale erschlossen werden, so dürfte auch dieses Preisschild nicht mehr teuer erscheinen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Microsoft und Johnson & Johnson. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Johnson & Johnson und Microsoft.

