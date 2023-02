KEMRI und NEC melden Versuche zu einem biometrisch gestützten Impfmanagementsystem für Neugeborene in Kenia

Das Kenya Medical Research Institute (KEMRI), die NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) und die Nagasaki University haben ein digitales, biometrisch basiertes Impfmanagementsystem für neugeborene Kinder in Kenia entwickelt. Die Validierung dieses Systems erfolgt durch das KEMRI im Rahmen einer klinischen Studie, die im September 2022 im Kinango Sub-County Hospital in Kwale begonnen hat.

Das digitale System, das von NEC, einem führenden Unternehmen im Bereich der Integration von IT- und Netzwerktechnologien, und KEMRI, einer der führenden Forschungseinrichtungen Afrikas, bereitgestellt wird, ermöglicht durch die Identifizierung der Fingerabdrücke von Neugeborenen und die Stimmerkennung der Betreuungspersonen eine effektive und reibungslose Verwaltung des Impfverlaufs und der Impfplanung.

Mit dieser Technologie wird zum ersten Mal eine biometrische Identifizierung in einem Krankenhaus eingesetzt, um Neugeborene zum Zeitpunkt der Impfungen, einschließlich jener unmittelbar nach der Geburt, zu identifizieren (*1).

Was den Hintergrund betrifft, so verlieren viele Kinder auf der ganzen Welt weiterhin ihr Leben in sehr jungem Alter. Allein im Jahr 2020 starben etwa 5 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag. Außerdem starb etwa die Hälfte dieser Kinder unter fünf Jahren, d. h. 2,4 Millionen Kinder, innerhalb von 28 Tagen nach der Geburt, wobei viele dieser Todesfälle als vermeidbar gelten (*2).

In einigen Regionen der Welt ist der Einsatz der Digitaltechnologie noch nicht so weit fortgeschritten, da sich die Entwicklung der Strom- und Telekommunikationsinfrastruktur verzögert. In diesen Regionen werden medizinische Leistungen möglicherweise nur von Hand erfasst. In solchen Fällen können die Gesundheitsdienstleister nicht ohne Weiteres feststellen, welche medizinischen Leistungen für die Betreuer und Kinder, die ihre Krankenhäuser aufsuchen, erforderlich sind. Dies ist einer der Faktoren, der die Bemühungen behindert, sicherzustellen, dass Kinder die erforderlichen Impfungen erhalten.

Die neue Technologie kombiniert die Identifizierung von Fingerabdrücken bei Kindern und die Stimmerkennung bei Betreuungspersonen, um nicht nur deren Identität zu bestätigen, sondern auch die Impfhistorie und die Impfpläne zuverlässig zu verwalten und so die Durchführung angemessener Impfungen für Neugeborene und Kinder in den ersten 24 Lebensmonaten zu fördern. In Zukunft werden Demonstrationstests in mehreren Krankenhäusern durchgeführt, mit dem Ziel einer flächendeckenden Einführung in ganz Kenia bis Ende 2023 und eines weiteren internationalen Einsatzes in der Zukunft.

Die Stimm- und Fingerabdruckdaten werden nach Abschluss der Studie gelöscht.

