NETFLIX - Heimlich still und leise steigt sie

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 361,020 $ (Nasdaq)

Netflix Hauptgeschäft ist ein Streaming-Video-on-Demand-Service, der in fast jedem Land weltweit außer China verfügbar ist. Netflix liefert digitale Videoinhalte von Original- und Drittanbietern an PCs, mit dem Internet verbundene Fernsehgeräte und Geräte der Unterhaltungselektronik, einschließlich Tablets, Videospielkonsolen, Apple TV, Roku und Chromecast.

Nach Präsentation der Quartalszahlen am 19. Januar konnte der Aktienkurs über die charttechnische Barriere bei 332 US nach oben ausbrechen. Dadurch wurde ein weiteres Kaufsignal in Richtung 395 US getriggert. Im 395 USD-Bereich wird eine Seitwärtskorrekturbewegung möglich, die genau analysiert werden müsste. Sollten sie die 395 US nachhaltig aus dem Markt nehmen, würde sich sogar Folgepotential in Richtung 456 USD ergeben. Starke Signale sind es nicht, es sind mittelstarke. Deshalb der dicke schwarze Prognosepfeil.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)