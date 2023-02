ABN Amro hebt die Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an

Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) gab am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 500 Mio. Euro bekannt. Das Programm startet am 9. Februar 2023 und läuft bis längstens Juni 2023.

ABN Amro will eine Schlussdividende in Höhe von 0,67 Euro (Vorjahr: 0,61 Euro) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 17. Mai 2023 (Ex-Dividenden Tag ist der 21. April 2023).

Da bereits eine Zwischendividende (0,32 Euro) ausgeschüttet wurde, liegt die Gesamtdividende für 2022 bei 0,99 Euro nach 0,61 Euro Dividende für 2021. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,20 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent.

ABN Amro erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn von 1,87 Mrd. Euro, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 1,23 Mrd. Euro in den Büchern stand, wie am Mittwoch weiter berichtet wurde. Im vierten Quartal 2022 sank der Nettogewinn auf 354 Mio. Euro nach 552 Mio. Euro im letzten Jahr.

ABN Amro wurde in der Finanzkrise verstaatlicht und am 20. November 2015 wieder an die Börse gebracht. Der Staat hatte seine Anteile danach sukzessive abgebaut und hält derzeit noch rund 56 Prozent.

Redaktion MyDividends.de