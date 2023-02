IG Metall: Einigung zu Tarifvertrag mit Wacker Neuson

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit zwischen dem Baumaschinenhersteller Wacker Neuson und der IG Metall ist es laut Gewerkschaft zu einer Einigung gekommen. Mit dem nun abgeschlossenen Tarifvertrag gelte für die 2000 Tarifbeschäftigten an den Produktionsstandorten Reichertshofen (Bayern), Pfullendorf (Baden-Württemberg) und Korbach (Hessen) sowie in der Münchner Konzernzentrale künftig der Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte.

Im Laufe der Verhandlungen über den Tarifvertrag war es auch zu Warnstreiks gekommen. Ende Januar habe man sich dann zunächst auf einen neuen Anerkennungstarifvertrag geeinigt, von dem Wacker Neuson wenige Tage später überraschend zurückgetreten sei, sagte die Gewerkschaft. Nun habe das Unternehmen doch eingelenkt. "Die Beschäftigten von Wacker Neuson bekommen wieder einen Tarifvertrag, und es gibt keine Streiks", sagte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. "Beide Seiten können zufrieden sein." Wacker Neuson war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./jml/DP/he