ETFs sind toll! Wir setzen trotzdem lieber auf Aktien

Wir heißen nicht umsonst Aktienwelt360. Das heißt: Wir lieben es, uns in einzelne Unternehmen zu stürzen, sie zu analysieren und Aktien zu bewerten. Das sind die Gründe, warum wir gerne in einzelne Aktien investieren und nicht auf einen ETF oder Indexfonds setzen. Weitere Informationen erhältst du in dem Video! Ob wir wohl selbst auch den einen oder anderen ETF halten…?!

Der Artikel Video: ETFs sind sinnvoll – darum sind wir trotzdem lieber Stock-Picker! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst! Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun. Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023