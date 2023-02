Die DAX-Aktie, die deinen Einsatz in 10 Jahren locker verdoppeln kann

Es gibt vielleicht so manche DAX-Aktie, die deinen Einsatz innerhalb von zehn Jahren verdoppeln kann. Growth-Aktien, günstige Value-Aktien oder auch einfach die soliden Renditebringer in unserem heimischen Leitindex. So viel vorab: Heute soll es tendenziell um einen eher günstigen Kandidaten gehen, der alleine mit Dividende und Aktienrückkäufen liefern dürfte.

Die Allianz (WKN: 840400) ist der Name, bei dem ich glaube: In zehn Jahren sollte die Gesamtrendite derart hoch sein, dass es 100 % Rendite gibt. Sicher ist das natürlich nicht und es hängt vermutlich auch etwas von den allgemeinen Marktbedingungen ab. Aber die Chancen sehe ich, definitiv.

Allianz: DAX-Aktie, die den Einsatz verdoppeln kann: Dividende & Co!

Grundsätzlich braucht es für das ambitionierte Ziel nicht einmal eine Aktienkursperformance von 100 %. Damit die Allianz zu einer DAX-Aktie wird, die den Einsatz verdoppelt, helfen auch bereits die Dividende und die Aktienrückkäufe. Beides Mechanismen, die wir bei der Rendite nicht unberücksichtigt lassen sollten.

Fangen wir bei der Dividende an. Im Moment erhalten wir als Investoren bei der Allianz ca. 4,9 % Dividendenrendite. Das heißt: Bei einer konstanten Ausschüttung vorausgesetzt, sind es 49 % brutto innerhalb von zehn Jahren. Aber das ist nicht alles. In diesem und mindestens dem nächsten Jahr möchte das Management die Ausschüttungssumme je Aktie im einstelligen Prozentbereich erhöhen (wenn alles operativ nach Plan verläuft). Vermutlich dürfte in den kommenden zehn Jahren alleine die Rendite durch die Dividende irgendwo bei 50 bis 60 % liegen.

Dazu kommen bei der DAX-Aktie Aktienrückkäufe. In diesem Jahr plant das Management, bis zu einer Milliarde Euro für Kapitalrückführungen auszugeben. Ausgehend von einer Marktkapitalisierung von ca. 90 Mrd. Euro ergibt sich auch dadurch eine Rendite von 1,1 %. Aktienrückkäufe sind nicht so beständig wie die Dividende, aber in den vergangenen Jahren hat es teilweise sogar deutlich größere Programme gegeben. Rechnen wir eher konservativ damit, dass der Versicherer 7 % seiner eigenen Aktien in den nächsten zehn Jahren zurückkauft, so ergäbe sich brutto alleine eine Rendite bei den Kapitalrückführungen von mindestens 57 %.

43 % Aktienkursperformance? Möglich!

Damit die Allianz eine DAX-Aktie wird, die sich in zehn Jahren verdoppelt, benötigen wir 43 % Aktienkursperformance. Das sollte durchaus möglich sein, aber ordnen wir diese Kennzahl ein wenig näher an. Pro Jahr wäre das eine Wertsteigerung von 3,6 %. Zum Vergleich: In den letzten zehn Jahren betrug die durchschnittliche Aktienkursperformance 7,7 % p. a. Aus dem historischen Kontext heraus wäre diese Annahme daher sogar eher konservativ.

Von einer konservativen Annahme allein können wir uns nichts kaufen. Wohl aber von einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis, das eher fair als besonders teuer erscheint. Steigende Zinsen und Aktienrückkäufe können in den nächsten zehn Jahren durchaus ein moderates Wachstum bringen. Das gepaart mit der günstigen Bewertung und einer voraussichtlich steigenden Dividende je Aktie sollte ein Katalysator bei der Allianz-Aktie sein.

Alles in allem: Ich sehe die DAX-Aktie Allianz als einen Kandidaten, mit dem man sein Geld in zehn Jahren verdoppeln kann. Dividende, Aktienrückkäufe, moderate Zuwächse und mehr unterstreichen für mich sogar, dass diese Annahme eher konservativ sein könnte.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

