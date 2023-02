INDEX-MONITOR: Unicredit für Linde im EuroStoxx und Safran im Stoxx erwartet

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der deutschen Börse macht neben dem Dax auch in europäischen Aktienindizes Plätze frei. Noch ist die Aktie des Unternehmens im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , dem währungsgemischten Stoxx Europe 50 und dem breiten Stoxx Europe 600 enthalten.

Index-Experte Yohan Le Jallé von der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) erwartet einer aktuellen Studie zufolge, dass die italienische Großbank Unicredit in den Leitindex der Eurozone zurückkehrt. Im Stoxx 50 dürfte ihm zufolge der Rüstungs- und Technologiekonzern Safran für Linde nachrücken und im Stoxx Europe 600 erwartet er die Aufnahme der italienischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Azimut .

Die Linde-Aktie wird am 24. Februar nach Handelsschluss aus den Indizes entfernt. Welche Unternehmen stattdessen in den Eurostoxx, Stoxx 50 und Stoxx 600 aufgenommen werden, wird die Index-Tochter Stoxx Ltd. der Deutschen Börse sieben Tage früher bekannt geben.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/jkr/he