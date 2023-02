Tyson Foods meldet Dividende

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, NYSE: TSN) wird eine Quartalsdividende von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juni 2023 (Record day: 1. Juni 2023). Mitte November 2022 erfolgte eine Anhebung um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,46 US-Dollar).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 60,64 US-Dollar (Stand: 9. Februar 2023) bei 3,17 Prozent.

Tyson Foods ist 1935 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Springdale im US-Bundesstaat Arkansas. Der Konzern ist einer der weltweit größten Fleischverarbeiter. Tyson Foods beschäftigt rund 142.000 Menschen in mehr als 400 Betriebsstätten. Im ersten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 13,26 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,93 Mrd. US-Dollar), wie am 6. Februar 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 316 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,12 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,59 Prozent im Minus (Stand: 9. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,04 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de