Eine Aktie, die sich ver-100-facht: Bezahle den Preis, in doppelter Hinsicht

Eine Aktie, die sich ver-100-facht (oder es auch nur im Ansatz könnte) ist vor allem eines: Teuer. Der Markt preist direkt beim Erblicken einer solchen Perspektive die Chance ein. Gibt es eine gute Wettbewerbsposition in einem zukunftsführenden Markt, so sind Kurs-Umsatz-Verhältnisse im zweistelligen Bereich möglich. Oder besser: Keine Seltenheit.

Wer eine solche Chance ergreifen möchte, der muss daher mit der Bewertung leben, gleichzeitig aber auch mit den Folgen. Sehen wir uns heute daher einmal an, welchen Preis man für eine solche Möglichkeit bezahlen muss. In Summe ist es ein Spiel, bei dem die Chancen die Risiken überwiegen sollten. Das heißt jedoch auch, dass es definitiv Risiken gibt.

Eine Aktie, die sich ver-100-facht: Der Preis

Der Preis beim Kauf ist das eine. Bei einer möglichen Aktie, die sich ver-100-facht, sind geringe Preise eher selten. Eigentlich haben wir das Thema ausreichend abgefrühstückt. Was wir jedoch nicht thematisiert haben, sind die Folgen: Hohe Volatilität und ein Zweifeln an der Investitionsthese gehören dazu. Im Umkehrschluss benötigen wir Resilienz, Geduld und Durchhaltevermögen. Vor allem dann, wenn es schwierig wird. Aber auch, wenn es zu gut läuft.

Die Volatilität ist nämlich in vielerlei Hinsicht der zweite Preis. In der jetzigen Marktphase sind viele Growth-Aktien stark korrigiert. Gerade die möglichen Aktien, die sich ver-100-fachen könnten, sind dabei tief gefallen. Häufig, weil sie bei der Bewertung hohe Multiplikatoren im Vergleich zum Umsatz aufgewiesen haben und weil sie noch nicht profitabel sind. Beides Eigenschaften, die solche Aktien häufig auszeichnen und die in volatilen Marktphasen nicht gerade gefragt sind.

Der springende Punkt ist: Bei einer Aktie, die sich ver-100-fachen kann, blickt der Markt in diesen Phasen auf das kurzfristige Geschäft. Wie ist das Umsatzwachstum in einem bis zwei Jahren, gibt es Profitabilität oder einen rückläufigen Markt? Was in den Hintergrund rückt, sind starke, disruptive Geschäftsmodelle, die vielleicht in zehn bis zwanzig Jahren eine Industrie vollkommen verändern können. Trotzdem heißt das im Umkehrschluss: Der Preis, den wir bezahlen müssen, ist eben dieses hohe Maß an Volatilität.

Wer suchet, der findet (womöglich)

Es ist kein leichtes Unterfangen, eine Aktie zu finden, die sich ver-100-facht. Oder, wie gesagt, die auch nur den Ansatz mitbringt. Eine hohe Risikotoleranz, die Bereitschaft, Volatilität zu ertragen, Resilizenz und Geduld sind erforderlich. Gleichsam aber auch, dass man nicht nur nicht in der Baisse verkauft, sondern auch nicht in der Hausse. Hat sich der Unternehmenswert erst einmal ver-10-facht, so denken viele an Gewinnmitnahmen. Und verlieren bei einer intakten Investitionsthese und dem Nichtmitnehmen der zukünftigen Gewinne dann eine ganze Menge Geld.

Aber wer suchet, der findet. Zumindest mögliche Chancen. Stelle am besten nur sicher, dass dein Ansatz auch darauf basiert, dass aus 10, 20, vielleicht 30 Wachstumsaktien eine ein Volltreffer sein könnte. Bei lediglich einer Investition ist ein Volltreffer auch nicht unbedingt wahrscheinlich.

Der Artikel Eine Aktie, die sich ver-100-facht: Bezahle den Preis, in doppelter Hinsicht ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

