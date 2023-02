IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont verzeichnet Wachstum von 23 % bei Abonnementumsätzen in 1. Quartal

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont verzeichnet Wachstum von 23 % bei Abonnementumsätzen in 1. Quartal

13. Februar 2023 / IRW-Press / - Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W), der Marktführer im Bereich von B2B-Medien für die globalen Rohstoffsektoren, freut sich, das 26. Quartal in Folge mit einem Wachstum der Abonnementumsätze bekannt zu geben, zumal das Unternehmen seine Wachstumsdynamik trotz der widrigen Marktbedingungen aufrechterhält.

Höhepunkte des 1. Quartals

- Umsatz von insgesamt 4,4 Mio. $ - Steigerung von 5 % gegenüber dem Vorjahr

- Abonnementumsätze von 2,5 Mio. $ - Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorjahr

- Ana Gyorkos zu Group Content Director ernannt, wie am 27. Oktober bekannt gegeben

Content Works ging Marketingpartnerschaft mit Saudi-Arabien ein, wie am 6. Februar bekannt gegeben

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Quartal wieder ein hohes Wachstum bei den Abonnements bekannt geben und ein allgemein solides Wachstum bestätigen können. Die globalen Märkte sind auch in diesem Jahr beträchtlichen Ungewissheiten ausgesetzt und unsere betriebliche Agilität erweist sich als wichtiges Aktivum des Unternehmens.

In unserem jüngsten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 haben wir einen Ausblick auf unsere Investitionspläne für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 bereitgestellt und ich versichere Ihnen, dass wir die allgemeinen Marktbedingungen berücksichtigen, wenn wir diese Investitionen nach und nach aus unserem eigenen positiven Cashflow finanzieren.

Gemäß unserem Ziel, Know-how aufzubauen, um sowohl organische als auch anorganische Wachstumsmöglichkeiten auszuloten, haben wir einen neuen Group Content Director ernannt. In Kürze werden wir zwei weitere Ernennungen im leitenden Management bekannt geben, die zu unserer betrieblichen Kapazität und Agilität beitragen und diese verbessern werden.

Diese Ernennungen geben uns mehr Spielraum für Innovationen, insbesondere bei der Entwicklung unserer Plattform Skywave, und ich freue mich darauf, die Aktionäre in den nächsten Monaten über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der umfassenden Datenbasis von Aspermont, die durch die Neueinstellungen zur Erweiterung des Know-hows und der Kapazitäten des Konzerns beitragen werden.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

