Profitables Wachstum auf hohem Niveau: 2 Tech-Aktien, die überzeugen!

In der Welt der Tech-Aktien gibt es einige Unternehmen, die in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet haben und sich auf hohem Niveau behaupten konnten.

Zwei solcher Unternehmen sind Tesla (WKN: A1CX3T) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (WKN: 909800), kurz TSMC. Beide Unternehmen profitieren von Megatrends, deren Wachstum sich in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen sollte.

So weit handelt es sich um eine interessante These. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf diese beiden vielversprechenden Aktien.

2 Tech-Aktien, die durch ein hohes profitables Wachstum überzeugen

Tesla-Aktie

Tesla bietet eine Reihe von Produkten zum Thema Nachhaltigkeit an. Darunter befindet sich das Kerngeschäft mit E-Autos, Solarsysteme und Energiespeicherlösungen. Vom Grundsatz her ist der Ansatz von Tesla umfassend gedacht und bietet Expansionsmöglichkeiten in viele Bereiche, sei es auf vertikaler oder horizontaler Ebene.

Führend ist Tesla auf dem Gebiet der E-Mobilität, was das Unternehmen zu einem wichtigen Player in einer Welt macht, die sich immer stärker auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien konzentriert.

Zuletzt setzte das Unternehmen fast 1,37 Mio. Fahrzeuge ab, was 47 % mehr im Vergleich zum Vorjahr 2021 war. Der Umsatz erhöhte sich im Jahr 2022 mit 51 % auf 71,5 Mrd. US-Dollar ein wenig stärker. Ein Gewinn von 12,6 Mrd. US-Dollar blieb am Ende übrig.

Das Tempo soll dabei nach Vorstellungen des Unternehmenschefs Elon Musk weiter hoch bleiben.

Darüber hinaus zeigt Tesla ein Engagement für die Automatisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz in seiner Produktion, was es ihm ermöglicht, effizienter und kosteneffektiver zu arbeiten als viele seiner Wettbewerber. Tesla-Fabriken besitzen die höchsten Stückgewinne der Branche – ein wichtiges Element, um im Massenmarkt erfolgreich zu sein.

TSMC-Aktie: Starkes Wachstum im Halbleitermarkt

Verstecken braucht sich der Auftragsfertiger aus Taiwan nicht hinter den Erfolgen von Tesla. Auch dieses Unternehmen überzeugt durch ein hohes profitables Wachstum.

Im letzten Quartal (Q4/2022) stieg der Umsatz – ungeachtet der Probleme des Chipsektors – um 42,8 %. Das EPS erhöhte sich um 78 %.

TSMC ist einer der größten Halbleiterhersteller der Welt und spezialisiert auf die Fertigung von integrierten Schaltkreisen. Das Unternehmen hat sich dabei auf die Herstellung von High-End-Halbleitern spezialisiert, die in einer Reihe von Anwendungen – darunter mobile Devices, Computer und Datenzentren – eingesetzt werden.

Ein wichtiger Wachstumstreiber für TSMC ist der Anstieg der Nachfrage nach Halbleitern. Viel entscheidender ist aber, dass sich TSMC als ein wichtiger Lieferant für eine Reihe von führenden Technologieunternehmen – darunter Apple und Huawei – etabliert hat. Diese entwickeln zusehends ihre Chips selbst, um eine Technologieabhängigkeit zu verringern und Alleinstellungsmerkmale zu erhöhen. Dafür brauchen sie jedoch einen starken Partner wie TSMC, der die Chips kostengünstig als Auftragsfertiger produziert.

Fazit

Beide Unternehmen profitieren von Megatrends, die das Potenzial haben, ihr Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen. Tesla wird von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energielösungen profitieren, während TSMC von der zunehmenden Nachfrage nach Chips von Auftragsfertigern profitieren sollte.

