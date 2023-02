Quantencomputer-Aktien mit heftigen Turbulenzen

IonQ - WKN: A3C4QT - ISIN: US46222L1089 - Kurs: 4,810 $ (NYSE)

Rigetti Computing Inc - ISIN: US76655K1034 - Kurs: 1,190 $ (Nasdaq)

Beide Aktien sind noch recht jung an der Börse und haben eines gemeinsam: Sie wurden in den vergangenen Monaten kräftig abverkauft und haben einen Großteil ihres anfänglichen Wertes verloren. Seit dem Jahresstart zeigen sich jedoch Käufer, die Papiere erholen sich. Vielleicht ist es der Hype um Aktien aus dem Segment künstliche Intelligenz (KI/AI), der auch die Aktien aus dem Bereich Quantum Computing mit nach oben spült. Diese möglicherweise bahnbrechende Zukunftstechnologie mit enormen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenzialen steckt noch in den Kinderschuhen, entsprechend hochspekulativ verhalten sich auch die Aktien dieser Unternehmen.

Trendwende gelungen?

Auf die technologischen Aspekte des Quantum Computing sowie die fundamentalen Hintergründe der beiden Unternehmen soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, sondern lediglich der Kursverlauf der Aktien beleuchtet werden. Hier zeigen sich nämlich Auffälligkeiten:

Nach den heftigen Abwärtstrends seit August drehten beide Ende Dezember nach neuen Allzeittiefs nach oben und erholten sich zum Jahresstart, es gelang die Rückkehr über die gleitenden Durchschnittslinien EMA50. Zudem wurden die dominanten Abwärtstrendlinien geknackt.

Dabei schnellten sie besonders Anfang Februar unter stark erhöhten Umsätzen nach oben. Diese Rallyschübe wurden in der vergangenen Woche dann wieder weit abverkauft. Im Rahmen der erhöhten Volatilität ist das nicht ungewöhnlich. Beide Aktien sitzen jetzt auf markanten Unterstützungszonen auf.

Vorsicht, hochspekulativ!

Besonders bei der stärkeren IonQ-Aktie scheint eine Vorlage für eine längere Trendwende in den Chart gezeichnet. In einem bullischen Szenario zeigen sich bald wieder die Käufer und ziehen beide Papiere weiter nach oben.

In einem bärischen Szenario haben wir lediglich eine Bärenmarktrally gesehen, ein Strohfeuer, welches nach und nach wieder verpuffen wird. Im Chart sind die bullischen Varianten mit den blauen Tendenzpfeilen skizziert, die bärischen Varianten mit den grauen Tendenzpfeilen.

Fazit: Papiere der Zukunftsbranche Quantum Computing sind als extrem spekulativ einzustufen, die Kursverläufe sind typisch für diese Risikokategorie. Die bullischen Szenarien sind lediglich Wunschdenken. Zwar liefert der charttechnische Ansatz mit der Rückkehr über wichtige Chartelemente eine gute Vorlage für weitere Kurserholungen, jedoch könnten die Kaufwellen ebenso schnell wieder verpuffen.

Wer hier aktiv werden möchte, sollte sich dieses Risikos bewusstwerden und könnte z.B. mit kleinen Positionsgrößen und Stop-Loss arbeiten. Eines dürfte gewiss sein: Viel Fantasie, hohe Volatilität und extreme Kursbewegungen dürften bei diesen Aktien in 2023 erhalten bleiben.

IonQ

Rigetti Computing Inc

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)