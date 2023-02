Vermögen maximieren vs. Rendite sammeln: Was willst du?

Das Vermögen maximieren oder (sichere) Rendite sammeln: Man könnte beides synonym verwenden. Der smarte Investor weiß jedoch, dass es verschiedene Wege gibt. Sicherheit, Chancen, Risiken, Diversifikation und Allokation können unterschiedlich zu einem Portfolio zusammengestellt werden, je nachdem, was man möchte.

Sehen wir uns heute daher an, was zu welchem Kreis dazugehört. Wer das Vermögen maximieren möchte, der sollte anders investieren als derjenige, der sichere Renditen sammeln will. Anhand des Ansatzes, der Diversifikation und weiterer Merkmale können wir das begründen.

Vermögen maximieren vs. Rendite sammeln: Diversifikation

Alleine bei der Diversifikation trennt sich der eine Pfad vom anderen. Wer sein Vermögen maximieren möchte, der sollte definitiv bedeutend mehr Research betreiben als nur Aktien kaufen. Konzentration und eine größere Allokation sind die Mittel der Wahl.

Im Endeffekt ist das Kalkül bei diesem Ansatz: Man setzt auf die wirklich hervorragenden Perlen und die gut geführten Unternehmen mit Potenzial und sagt zu den meisten Chancen einfach Nein. Wenn man hingegen ein gutes Unternehmen und dessen Aktie zu einem herausragenden Preis gefunden hat, so schlägt man im großen Stil zu. Wenige, aber gute Chancen sind der Weg, um sein Vermögen zu maximieren.

Investoren, die etwas Rendite sammeln wollen, setzten eher auf die Breite. Genügend solide Rendite-Kompromisse und eine maximale Breite (von trotzdem guten Unternehmen) sind die Basis, die langfristig orientiert eine Rendite ermöglichen. Einzelrisiken werden gemieden zugunsten eines breiteren und damit defensiveren Depots. Auch ein ETF ist denkbar, der viele Kompromisse auf sich vereint.

Alleine anhand der Diversifikation oder der Konzentration des Portfolios können wir verschiedene Ansätze erkennen. Das Vermögen zu maximieren oder sicher Rendite zu sammeln lässt sich mit der Anzahl der Aktien begründen.

Wonach suchst du konkret …?!

Aber vor allem auch anhand der Aktienauswahl können wir die verschiedenen Ansätze begründen. Generell sind passive Investments darauf ausgelegt, langsam und gemächlich, aber sicher eine Rendite zu generieren. Auch defensive, profitable Dividendenaktien mit einem starken Wettbewerbsvorteil (bei häufig teureren Bewertungen) neigen dazu, über Jahre und Jahrzehnte eine solide Rendite zu generieren. Wobei die Bewertung hier den Unterschied macht.

Wer als Investor das Vermögen maximieren möchte, der sucht hingegen häufiger nach besonderen Perlen. Entweder nach den besten Peers ihrer Art mit Blick auf Geschäftsmodell, Margenprofil, Bewertung, Wettbewerbsvorteilen und mehr. Oder auch mit Fokus auf ein visionäres Management oder ein Wachstumsunternehmen, das eine Branche neu definiert. Chancen und Risiken sind hier ebenfalls größer als bei den defensiven, profitablen Unternehmen dieser Wert.

Wichtig ist: Richtig oder falsch gibt es hier nicht. Es hängt davon ab, was man eigentlich sucht. Wer sein Vermögen maximieren möchte, der muss aber ergründen, warum eine maximale Überrendite möglich sein sollte. Bei profitablen, defensiven Aktien ist hingegen häufig die Bewertung oder ein eher leichtes Wachstum das Hemmnis einer überproportionalen Gesamtrendite.

Vermögen maximieren vs. sichere Rendite: Dein Handeln

Zu guter Letzt ist auch bei unserem Handeln erkennbar, was wir suchen. Warren Buffett, ein Investor, der stets das Vermögen maximieren möchte, ist das beste Beispiel. Er liest und betreibt jeden Tag vermutlich eine Menge Research. Die Anzahl seiner Aktienkäufe ist jedoch eher gering. Er kauft selten und wirklich nur dann, wenn er eine besondere Qualität zu einem hervorragenden Preis sieht.

Wohingegen es andere Ansätze gibt, die sichere regelmäßige Renditen ermöglichen können. Konsequentes Kaufen zähle ich dazu sowie auch das Investieren mithilfe von Sparplänen und mehr. Je automatisierter ein Prozess, desto alltagstauglicher ist er … und entsprechend umso gewöhnlicher.

