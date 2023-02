Puma: Test der 200 Tage Linie!

Der CEO von Puma, Björn Gulden, wechselte Anfang 2023 zu Adidas und ersetzt dort den glücklosen Kasper Rorsted. Rorsted verlässt ein schwer angeschlagenes Adidas. Für das Jahr 2022 bilanziert Adidas erstmals seit 1992 rote Zahlen. Das Wertpapier gab am Freitag, den 10. Februar bei Offenlegung der Zahlen um fast elf Prozent nach. Von diesem Kursabschwung wurde auch die Aktie von Puma erfasst, die am selben Tag um 4 Prozent nachgab. Dabei veröffentlicht Puma die Zahlen für das Jahr 2022 erst am 1. März um 8 Uhr MEZ. Pumas Zahlen für die ersten 9 Monate des Jahres 2022 sind vielversprechend, obwohl auch Puma vom Boykott westlicher Marken in China getroffen wurde. So gesellt sich zu den beachtlichen Umsatzsteigerungen in Europa und Amerika von weit über 20 Prozent ein Minus von knapp 4 Prozent in der Region Asien/Pazifik.

Zum Chart

Der Kurs von Puma hat das All Time High am 19. November 2021 bei 115,40 Euro erreicht. Speziell Firmen mit hohen KGVs wurden schon Ende November 2021 abverkauft. Bis 4. November 2022 hat der Kurs in der Spitze knapp 64 Prozent verloren. Das partielle Tief wurde an diesem Tag bei 41,32 Euro markiert. Jenes Tief war auch der Startpunkt für die Kurserholung, die aktuell noch intakt erscheint. Die Abwärtssequenz wurde von Ende Mai 2022 bis Mitte August 2022 von einer Seitwärtskonsolidierung unterbrochen. Danach nahm der Puma-Kurs erneut die Abwärtssequenz auf. Diese wurde am 11. November 2022 in Form eines Overnight-Gaps gebrochen. Aktuell testet die Aktie den 200 Tage-Durchschnitt bei 61,77 Euro. Wird die 200-Tage-Linie nicht unterschritten, erscheint ein weiterer Anstieg bis zum Kernwiderstand bei 72,24 Euro denkbar. Bis 2025 plant das Puma-Management weiterhin mit einem erheblichen Gewinnwachstum. Wenn der Plan aufgeht, kann das erwartete KGV zum aktuellen Kurs auf 17,23 sinken. Wenn der Plan nicht aufgeht, ist von Kursverlusten auszugehen.