Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Egypt unterzeichnet Rahmenvertrag mit ägyptischen Behörden, womit in der Vorzeige-Destination El Gouna zusätzliche Werte generiert werden können



15.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Medienmitteilung Orascom Development Egypt unterzeichnet Rahmenvertrag mit ägyptischen Behörden, womit in der Vorzeige-Destination El Gouna zusätzliche Werte generiert werden können Altdorf, 15. Februar 2023 – Orascom Development Egypt (ODE), die grösste ägyptische Tochtergesellschaft von Orascom Development Holding AG, hat den Abschluss eines umfassenden Rahmenvertrags mit den ägyptischen Behörden in Bezug auf die Flaggschiff-Destination El Gouna bekannt gegeben. Der Rahmenvertrag, der mit verschiedenen Ministerien der ägyptischen Regierung abgeschlossen wurde, unterstützt die langfristige Strategie und die Wachstumsbemühungen von ODE und sieht insbesondere Folgendes vor: Genehmigung eines neuen Masterplans für die verbleibende 17.4 Mio. m 2 grosse Grundstücksfläche in El Gouna, der rund 1.2 Mio. m 2 verbundene Lagunen umfasst und den Bau von 1'000 Hotelzimmern alle 10 Jahre vorsieht.

grosse Grundstücksfläche in El Gouna, der rund 1.2 Mio. m verbundene Lagunen umfasst und den Bau von 1'000 Hotelzimmern alle 10 Jahre vorsieht. Bewilligung für ODE zur Verbindung des Lagunensystems mit dem Meer über zwei neue Wasserkanäle, die zur Verbesserung der Wasserqualität bestehender und zukünftiger Projekte beitragen.

Verringerung des vorgeschriebenen Ufermindestabstands für die Restfläche des Grundbesitzes in El Gouna von 200 auf 105 Meter, was ODE die kommerzielle Nutzung der besten Grundstücke ermöglicht.

Anpassung der von ODE zahlbaren Übertragungssteuer bei Immobilienverkäufen für die verbleibende Grundstücksfläche. Die Entschädigung wird für einen Zeitraum von 10 Jahren festgelegt und ist über eine Zeitdauer von 15 Jahren zu begleichen.

Erteilung von Umweltgenehmigungen für 24 Projekte in El Gouna und Entlastung von ODE von allen Vorwürfen sowie Beilegung sämtlicher Streitigkeiten mit der Environment Protection Agency, einer Abteilung des ägyptischen Umweltministeriums. Die angepasste Übertragungssteuer für die gesamte verbleibende Landbank in El Gouna beträgt gemäss dem Rahmenvertrag USD 112 Mio., wovon USD 21 Mio. bei Unterzeichnung des Rahmenvertrags und der Restbetrag in Raten über 15 Jahre zu zahlen sind, wobei rund USD 79 Mio. zwischen Jahr 11 und Jahr 15 fällig werden. Darüber hinaus zahlt ODE bei Unterzeichnung des Rahmenvertrags USD 39 Mio. als Gegenleistung für die Verringerung des Ufermindestabstands, die 24 Umweltgenehmigungen, die Genehmigung der beiden neuen Wasserkanäle, die das Lagunensystem mit dem Meer verbinden, sowie die Beilegung aller Streitigkeiten mit der Environment Protection Agency, einer Abteilung des ägyptischen Umweltministeriums. Die Zahlungen unter dem Rahmenvertrag werden aus den folgenden Quellen finanziert: liquide Mittel, die sich per Ende des Geschäftsjahrs 2022 auf etwa CHF 144 Mio. beliefen;

ein Aktionärsdarlehen des Mehrheitsaktionärs in Höhe von USD 30 Mio.;

zukünftige liquide Mittel aus dem operativen Geschäft. "Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein mit der ägyptischen Regierung erreicht haben", so Naguib S. Sawiris, Verwaltungsratspräsident von ODH. "Der Rahmenvertrag unterstützt unsere kontinuierlichen Bemühungen, den Kunden einen Mehrwert zu bieten, und ermöglicht es uns, Partner von Weltrang zu gewinnen, um unsere Vision von El Gouna als führendes, globales Reiseziel voranzutreiben. Ich möchte allen Beteiligten meinen aufrichtigen Dank aussprechen."



Über Orascom Development Holding (ODH): ODH ist ein führender Entwickler von voll integrierten Destinationen, die Hotels, Privatvillen, Apartments, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze, Yachthäfen und unterstützende Infrastruktur umfassen. ODHs vielfältiges Portfolio an Destinationen ist auf 6 Länder verteilt (Ägypten, VAE, Oman, Schweiz, Montenegro und das Vereinigte Königreich), wobei der Schwerpunkt auf touristischen Destinationen liegt. ODH betreibt derzeit 10 Destinationen: fünf in Ägypten (El Gouna, O West, Taba Heights, Makadi Heights und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Luštica Bay in Montenegro und Andermatt in der Schweiz. Die Aktien der ODH sind an der SIX Swiss Exchange notiert. Kontakt für Investoren:

Ashraf Nessim

Chief Financial Officer

Mobile: +20 122 213 1612

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com



Ahmed Abou El Ella

Investor Relations Director

Mobile: +20 122 129 5555

Email: ahmed.abouelella@orascomdh.com



Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer & Cautionary Statement The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. Certain statements in this e-mail and the attached news release may be forward-looking statements, including, but not limited to, statements that are predications of or indicate future events, trends, plans or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions, pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom Development Holding’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements (or from past results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may have a direct bearing on Orascom Development Holding’s results of operations and on whether Orascom Development Holding will achieve its targets. Orascom Development Holding undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events, or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that interim results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.

Ende der Adhoc-Mitteilung