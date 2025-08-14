Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: CPI Europe AG: Strategie-Update

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Strategische Unternehmensentscheidung
CPI Europe AG: Strategie-Update

14.08.2025 / 09:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Ad hoc-Mitteilung

Wien, 14. August 2025

CPI Europe AG: Strategie-Update

Die CPI Europe AG (die „Gesellschaft“ oder „CPI Europe“) hat heute beschlossen, die Unternehmensstrategie der Gesellschaft angesichts der bestehenden Konzernstruktur sowie der Geschäftsentwicklung und des Marktumfelds in den letzten Monaten anzupassen. Das Strategie-Update sieht vor, die Portfolioausrichtung an die Assetklassen der Muttergesellschaft CPI Property Group S.A. anzugleichen. Dabei werden die bisherigen Nutzungsarten Büro und Einzelhandel um alle von CPI Property Group S.A. abgedeckten Assetklassen erweitert und das Investmentprofil durch eine verstärkte Portfoliodiversifizierung weiter optimiert. Die Kernmärkte von CPI Europe bleiben mit Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und der Adriatic-Region unverändert.

Das Update der Portfoliostrategie beinhaltet Schlüsselelemente wie eine optimale Bewirtschaftung und kontinuierliche wertsteigernde Investitionen in Immobilien der Gesellschaft. Zusätzlich erfolgt im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements die Veräußerung von Objekten, die nicht der Unternehmensstrategie entsprechen oder begrenztes Wachstumspotenzial aufweisen. Ergänzt wird dies nun durch opportunistische Akquisitionen in allen relevanten Assetklassen sowie gegebenenfalls durch einzelne Projektentwicklungen für den Eigenbestand.

Mit dieser Strategiemodifikation will die Gesellschaft ihren Mietern auch in Zukunft hoch attraktive Immobilien bieten und ihre Position in allen Märkten weiter stärken. Ziel ist es, damit langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern. Der Wachstumskurs der Gesellschaft wird dabei auf Basis einer robusten Finanzstruktur umgesetzt und das Portfolio zur Risikosteuerung zusätzlich diversifiziert.

Ein Kernelement der Unternehmensstrategie bleiben die gruppenweiten, klar definierten ESG-Ziele. Dazu gehören unter anderem der Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen mittels Photovoltaikanlagen, Digitalisierungsmaßnahmen durch Einführung von Smart Metern und die Weiterentwicklung der Green-Lease-Strategie.

Darüber hinaus bleibt das Schaffen von Synergien innerhalb der Gruppe ein erklärtes Ziel der CPI Europe. Dazu gehören die gruppenweite Optimierung und Vereinfachung der Unternehmensstrukturen sowie die Vereinheitlichung von Abläufen, Prozessen und Richtlinien.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291
communications@cpi-europe.com

investor.relations@cpi-europe.com

Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website:cpi-europe.com

Ende der Insiderinformation

14.08.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Telefon:+43 (0) 1 88090 - 2291
Fax:+43 1 88090 - 8291
E-Mail:Investor.Relations@cpi-europe.com
Internet:http://cpi-europe.com/
ISIN:AT0000A21KS2
WKN:A2JN9W
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2183616
Ende der MitteilungEQS News-Service

2183616 14.08.2025 CET/CEST

CPI Europe AG
