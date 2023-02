APPLIED MATERIALS - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

Applied Materials Inc. - WKN: 865177 - ISIN: US0382221051 - Kurs: 115,390 $ (Nasdaq)

Applied Materials übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD die Analystenschätzungen von 1,93 USD. Der Umsatz liegt mit 6,74 Mrd. USD über den Erwartungen von 6,69 Mrd. USD.

Die Aktie von Applied Materials viel nach ihrem Allzeithoch bei 167,00 USD aus dem Januar 2022 deutlich zurück. Erst bei 71,12 USD fand der Wert im Oktober 2022 ein Tief. Dort startete eine Rally, die zunächst zu einem Hoch bei 116,09 USD und später zu einem Hoch bei 124,92 USD führte. In dieser Rally wurde der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch gebrochen.

Nach dem Hoch vom 02. Februar setzte der Chipwert zurück. Dabei bildete er eine bullische aus. In dieser Flagge fiel er unter das Zwischenhoch bei 116,09 USD zurück, drehte aber knapp über dem log. 38,2 % Retracement bei 111,91 USD wieder nach oben.

Am Mittwoch erfolgte der Ausbruch aus der Flagge. Nach volatilem Handel schloss die Aktie auf einem neuen Tageshoch. Aber dann kamen gestrigen die Erzeugerpreise, die den Markt unter Druck setzten. Dagegen konnte sich auch die Aktie von Applied Materials nicht wehren. Schwache Eröffnung, kleine Erholung und Schlusskurs auf Tagestief- genau wie die US-Indices. Dieser Schlusskurs liegt nun nahezu exakt am log. 61,8 % Retracement der kurzfristigen Aufwärtsbewegung seit 10. Februar und am zugehörigen Aufwärtstrend.

Heute Morgen wird die Aktie bei 116,30 USD und damit minimal unter dem Tief der ersten Handelsstunde von gestern, aber wieder über der Marke bei 116,09 USD getaxt.

Kaufwelle noch immer möglich

Die Aktie reagiert positiv auf die Zahlen und behauptet sich gegen einen fallenden Gesamtmarkt im Plus. Das ist zunächst einmal ein starkes Zeichen. Aber ein Befreiungsschlag ist dieses Plus noch nicht. Dafür müsste die Aktie eine Reihe von Widerständen bei 116,35 USD, 116,96 USD und 119,58 USD überwinden. Dann wäre der Weg für eine weitere Rally geebnet. Ein erstes Ziel läge bei 124,92 USD, später könnte der Wert auf 132,93 USD und 150,65 USD ansteigen.

Sollte die Aktie allerdings unter 115,14 USD abfallen, dann könnte es schnell zu weiteren Abgaben gen 112,97 USD-119,91 USD kommen. Und falls dieser Unterstützungsbereich fallen sollte, dann käme das Tief aus dem Dezember bei 93,67 USD abfallen.

Fazit: Der Rücksetzer von gestern kann als Pullback an die bullische Flagge gewertet werden. Aber es steht Spitz auf Knopf. Die Aktie hat nach unten kaum noch Spielraum. Die Reaktion auf die Zahlen muss heute positiv ausfallen. Dann ist noch Rallypotenzial vorhanden.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)