Mercedes-Benz verdient dank höherer Preise deutlich mehr - Dividende rauf

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr dank des guten Laufs bei teuren Autos und dank Preiserhöhungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis lag bei 14,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das war ein Drittel mehr als im Vorjahr, wenn nur die fortgeführten Geschäfte betrachtet werden.,

Dividende auf 5,20 Euro erhöht

Ein milliardenschwerer Sonderertrag wegen der Abspaltung des Lkw-Geschäfts von Daimler Truck hatte den Konzerngewinn 2021 auf über 23 Milliarden Euro hochgetrieben. Die Aktionäre sollen für 2022 eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie erhalten. Das sind 20 Cent mehr als vor einem Jahr, damals waren aber auch 70 Cent von Daimler Truck in der Auszahlung enthalten. Zudem hat Mercedes am Vorabend ein bis zu vier Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Plus 12 Prozent: Umsatz bei 150 Mrd. EUR

Mercedes-Benz steigerte den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte zwar etwas weniger Autos an Endkunden ausgeliefert als im Vorjahr, aber mit 2,04 Millionen Autos rund 5 Prozent mehr Autos im Großhandel abgesetzt. Vor allem aber zog der Verkauf von teuren Top-Modellen wie der S-Klasse, der Tuningtochter AMG und der Luxusmarke Maybach an, was mehr Rendite bringt. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern legte so um 20 Prozent auf 20,66 Milliarden Euro zu. Die operative Marge im Autogeschäft zog um 1,5 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent an. Im vierten Quartal verfehlte die Autosparte allerdings die Erwartungen von Experten - der Konzern verwies auf Zahlungen an ausgewählte Lieferanten und eine Inflationsprämie für die Mitarbeiter.