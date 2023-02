BioNTech-Aktie steigt um 3 Prozent – Das ist der Grund

Im frühen Handelsgeschehen legt die Aktie von BioNTech mehr als drei Prozent zu. Gute Nachrichten sorgen für den kleinen Kurssprung.

Studien zur Krebsimpfung sollen anlaufen

Laut der Nachrichtenagentur dts hat das Mainzer Unternehmen BioNTech einen weiteren wichtigen Schritt bei ihrer Krebsforschung gemacht. So sollen bereits in diesen Jahr mehre tausend Menschen an Studien zu den verschiedenen Impfstoffen des Unternehmens teilnehmen. Marktbeobachter und Experten hatten einen solchen Schritt erst 2024 erwartet.

Konkret will man diese Forschungsarbeit in Großbritannien betreiben, wohin, wie bereits angekündigt, ein Teil der Kapazitäten des Unternehmens verlagert werden sollte. Aktuell beschäftigt man sich aber laut Aussage des Managements noch mit der Auswahl der konkreten Standorte, der Krebsarten und den Versuchspatienten, bevor es in die eigentliche Testphase gehen kann.

Krebsheilung als Behandlungsalltag

Bei BioNTech zeigt man sich angesichts dieses neuen Schrittes auch sehr optimistisch und hofft, dass bereits vor 2030 die Heilung von Krebs zum Behandlungsalltag gehören könnte. Dies sagte zumindest Biontech-Chef Uğur Şahin und seine Frau und Geschäftspartnerin zeigte sich ambitioniert in Bezug auf die kommenden Ziele des Unternehmens:

So haben wir 2014 drei bis sechs Monate gebraucht, um einen individualisierten Krebsimpfstoff herzustellen, aktuell sind wir bei vier bis sechs Wochen. Unser Ziel ist es, deutlich unter vier Wochen zu kommen.

Laut Aussagen des Gründerpaares erforscht das Unternehmen gerade mehrere Krebsimpfstoffe gleichzeitig, von welchen wohl einige „klinische Aktivität“ aufweisen, also Krebszellen zurückdrängen oder sogar gänzlich abtöten können.

Aktie mit neuer Storyline

Damit hat das Unternehmen und vor allem die Aktie von BioNTech ein neues Kapitel in ihrer Storyline nach dem Ende der Covid-Pandemie aufgeschlagen. Zwar wird sich erst in der Zukunft zeigen, wie erfolgreich das Projekt sein kann, doch vor allem die Aussagen der Gründer und das schnelle Anlaufen der klinischen Studien, scheinen Aktionäre optimistisch zu stimmen.

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate: BioNTech