NETFLIX - Teuer oder schon zu teuer?

Seit vergangenem Mai läuft der Aktienkurs von Netflix in relativ konstanten Strukturen. Konsolidierungen und kurze Kaufwellen wechselten sich ab. Aktuell bewegt sich die Aktie in der ersten der beiden genannten Phasen. So entpuppte sich Ende Januar der Preisbereich ab ca. 370 USD als zu große Hürde. Mehrfach probierten die Bullen den Ausbruch nach oben, scheiterten jedoch immer wieder. Glücklicherweise aber gab es ab ca. 348 USD genug Kaufinteresse, um die Aktie zu stabilisieren.

Investoren in Netflix drücken die Daumen, dass die Aktie ihrem Verhalten der letzten Monate treu bleibt. Gegen kurzfristige Konsolidierungen hat man relativ wenig, solange es nicht zu größeren Verkaufssignalen oder gar Topbildungen kommt. Aktuell würde den Käufern ab ca. 333 USD eine wichtige Unterstützungszone zur Verfügung stehen. Kann diese gehalten werden, sind später neue Hochs bei und oberhalb von 400 USD möglich. Der nächste große mittelfristige Widerstand beginnt sogar erst im Bereich von ca. 460 USD.

Schwieriger dürfte es werden, sollte der Bereich bis hin zu ca. 312 USD nicht halten. Eine Ausdehnung der Korrektur auf 273-250 USD wäre dann möglich. Dort würde man auf die nächsten Unterstützungen treffen.

Fazit: Auf mittelfristiger Ebene sehe ich in der Netflix-Aktie noch keinen gravierenden Grund zur Panik. Mit dem fortgeschrittenen Aufwärtstrend hat das temporäre Risiko zwar zugenommen, oberhalb von ca. 333-312 USD bliebe die Aktie aber im Bullenmarkt. Schwankungen bis in diesem Preisbereich hinein sollte man aber kurzfristig einplanen. Unterhalb von ca. 310 USD müsste jedoch zunehmend ein Umdenken stattfinden.

