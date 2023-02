Flashpoint automatisiert Venture-Scout-Programm

Nach einer Phase des raschen Wachstums auf über 30 Scouts in Europa und den USA soll das Programm automatisiert werden, damit die Zahl der Scouts auf mehr als 100 wächst

Flashpoint, eine internationale Technologie-Investmentgesellschaft, steigert Umfang, Geschwindigkeit und Erfolg seines Venture-Scout-Programms durch die vollständige Automatisierung der Funktionen, damit Investmentchancen rasch erkannt und umgesetzt werden können.

Der Trend des Scouting gewinnt in Start-up-Communities auf der ganzen Welt an Fahrt, denn VC-Firmen versuchen, die umfangreichen Netzwerke und Frühphasen-Informationen der Scouts zu nutzen. Leads (Interessenten) für mögliche Investments werden von immer größer werdenden Empfehlungsnetzwerken gefunden, die auf Vertrauen und starken Beziehungen aus einem breiten Netz von Beratern und Experten aufbauen, die an einem Einstieg in die Welt des Risikokapitals interessiert sind. Flashpoint hat sein Programm im Januar 2023 erheblich erweitert und innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 Anmeldungen erhalten.

Flashpoint startete das Programm ursprünglich 2021 für die Suche nach Personen, die in enger Verbindung mit den Tech-Communities innerhalb des geografischen Schwerpunkts von Flashpoint stehen. Seit dem Start ist das Programm auf mehr als 30 Scouts in ganz Europa und den USA angewachsen. Flashpoint geht davon aus, bis Ende des Jahres über 100 Scouts zu haben, die entweder Tech-Experten, Start-up-Anwälte, Tech-Führungskräfte oder Unternehmer sind, die einer lokalen Tech-Community nahe stehen und Gründer beim Wachstum ihrer Unternehmen unterstützen wollen.

Flashpoint will nun das Programm durch die Verkürzung der Korrespondenzzeiten, Steigerung der Transparenz und Reduzierung der Reaktionszeiten straffen. Scouts können jetzt sofort Benachrichtigungen erhalten, wenn sich ein Lead-Status geändert hat. Der von den Scouts durchgeführte Screening-Prozess bleibt unverändert, jedoch werden die Einkünfte der Scouts durch eine neue Vergütungsstrategie maximiert.

Die Tätigkeit des Scouts hat folgende Vorteile:

Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, Teil der VC-Gemeinschaft zu werden und die Netzwerke der Scouts auszudehnen

Zugang zu den Ressourcen rund um Finanzen, Recht und Transaktionen von Flashpoint und

Scouts erhalten regelmäßig Updates zur Performance der Fonds und des Scouting-Programms von Flashpoint und können gleichzeitig an den breiteren Marketinginitiativen von Flashpoint teilhaben

Flashpoint zahlt Provisionen für jeden generierten Lead (VC-Transaktionen der Frühphase) und jeden Abschluss (Venture-Debt- und Secondary-Transaktionen). Scouts können im Rahmen ihres gebührenbasierten Scouting-Mandats nach potenziellen LPs suchen.

Anmeldungen für das Programm sind möglich. Weitere Informationen über den Zugang zum Programm finden Sie in DIESEM Video und bei Persia Georgiadou unter persia@flashpointvc.com.

Über Flashpoint

Flashpoint ist ein auf mehre Phasen ausgerichtetes, internationales datengetriebenes Risikokapitalunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Millionen US-Dollar, das den Fokus auf Technologieunternehmen aus Europa und Israel setzt. Flashpoint verwaltet sechs Venture-Fonds: vier VC-Fonds, einen Venture-Debt-Fonds und einen Secondary-Fonds. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz seit 2015 in London und unterhält Geschäftsstellen in New York, Tel Aviv, Budapest, Warschau, Riga und Nikosia.

Zu den Investoren in die Fonds von Flashpoint zählen Széchenyi Funds, ein ungarischer Fondsmanager, sowie mehr als 130 größere Family Offices und vermögende Privatpersonen. Die Fonds haben in 59 Unternehmen investiert, darunter Namen wie Guesty, Chili Piper und Office RnD. Flashpoint hat 12 Exits durchgeführt, darunter den Verkauf seiner Beteiligungen an Shazam (an Apple), Chess.com (an die PokerStars-Gründer und General Atlantic), Marketman (an PSG) und Gurushots (an Zedge).

