IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury ernennt Brian Christie zum neuen Vorstandsmitglied

VANCOUVER, Kanada - 22. Februar 2023 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors Brian Christie mit sofortiger Wirkung zum unabhängigen Director ernannt hat.

Herr Christie war bis Juni 2022 über neun Jahre lang Vice President of Investor Relations bei Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") und ist derzeit bei Agnico Eagle als Senior Advisor, Investor Relations, tätig. Während seiner Amtszeit bei Agnico Eagle wurde das Unternehmen durchgehend als eines der besten Investor-Relations-Programme aller Branchen in Kanada anerkannt. Von 2016 bis 2021 war er unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats (darunter zwei Jahre lang Vorsitzender des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Vergütungsausschusses) der Denver Gold Group, einer gemeinnützigen Vereinigung mit Sitz in Colorado, die sich im Besitz der ihr angehörenden Goldunternehmen befindet, die den Großteil der weltweiten Edelmetallproduktion und der mineralischen Vermögenswerte kontrollieren. Bevor er zu Agnico Eagle kam, war er über 17 Jahre lang in der Investmentbranche tätig, vor allem als Analyst für Edel- und Basismetallminen bei Desjardins Securities, National Bank Financial, Canaccord Capital und HSBC Securities. Davor war Herr Christie 13 Jahre lang in der Bergbauindustrie als Geologe für eine Reihe von Bergbauunternehmen tätig, darunter Homestake, Billiton, Falconbridge Copper und Newmont Mining. Herr Christie besitzt einen BSc. in Geologie (Universität Toronto) und einen MSc. in Geologie (Queen's University) und ist Mitglied des Canadian Investor Relations Institute (CIRI) und des National Investor Relations Institute (NIRI). Derzeit ist er als unabhängiger Direktor von Wallbridge Mining Company Limited tätig.

"Im Namen des Board of Directors freuen wir uns, Brian Christie bei Fury willkommen zu heißen und damit die breit gefächerten Kompetenzen unseres Boards zu stärken. Brians umfangreiche Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in der Bergbauindustrie wird eine sinnvolle und ergänzende Ergänzung sein, da wir als hochgradiges Goldexplorationsunternehmen weiter wachsen werden. Brian kommt nicht nur als ausgebildeter Geologe und anerkannter ehemaliger leitender Analyst zu uns, sondern auch als Leiter eines der besten Investor-Relations-Teams in der Branche bei einem der größten und gut geführten, wachsenden Senior-Goldminenproduzenten der Welt", sagte Jeffrey Mason, Board-Vorsitzender von Fury.

"Fury befindet sich in einer unglaublich einzigartigen Position mit unterbewerteten Goldaktiva, einem robusten Goldexplorationsportfolio und einer Pipeline sowie einer sehr starken finanziellen Position mit 65 Millionen C$ an Barmitteln und aktuellen marktfähigen Wertpapieren, da wir in ein aussichtsreiches Explorationsjahr für Fury eintreten, indem wir auf unserer hohen Bohrtrefferquote aufbauen und diese realisieren. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit dem Board of Directors bei der Umsetzung unserer Strategie zur Generierung und Realisierung von Werten zusammenzuarbeiten", sagte Tim Clark, CEO von Fury.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine 59,5 Millionen Stammaktienposition an Dolly Varden Silver Corp. hält (23,5 %). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

