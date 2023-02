Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.02.2023 Kursziel: 240,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA 2023e: Seitwärtsschritt im Umsatz bei leichter Erholung im Ergebnis Sto wird am 27.4. den Geschäftsbericht 2022 vorlegen. Üblicherweise gibt das Unternehmen bereits vorab erste Eckdaten zur Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Jahres bekannt. Wir gehen davon aus, dass die Zielsetzungen (Umsatz: 1,79 Mrd. Euro; EBIT: 114-134 Mio. Euro) erlösseitig nahezu getroffen und ergebnisseitig am unteren Ende erreicht worden sind. Die schwachen Wachstumsaussichten im Bausektor sowie erste Ausblicke von Peers deuten indes darauf hin, dass sich die Topline in 2023 bestenfalls seitwärts entwickeln dürfte. Solides Schlussquartal in schwierigem Umfeld erwartet: Unsere Prognosen implizieren für Q4/22 ein preisgetriebenes Umsatzwachstum i.H.v. 8,9% yoy auf 403,3 Mio. Euro. Das nur auf halbjährlicher Basis berichtete EBIT erwarten wir in H2/22 bei 52,4 Mio. Euro, was einer Marge von 5,8% bzw. einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 100 BP gleichkäme. Auf einen insgesamt soliden Jahresabschluss für Sto deuten u.E. die bundesweit milde Witterung zu Winterbeginn, leichte Entspannungstendenzen auf der Kostenseite sowie auch die jüngst vorgelegten Zahlen des dänischen Peers Rockwool hin. Letzterer berichtete im Segment Insulation für Q4 trotz eines einsetzenden Volumenrückgangs ein FX-bereinigtes Wachstum von 11% yoy. Die operative Marge lag mit 8,4% um 100 BP unter Q4/21, zeigte sich nach dem Einbruch im Vorquartal (-540 BP yoy) aber auf Erholungskurs. Ausblick des Peers und Konjunkturindikatoren deuten Eintrübung an: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Rockwool einen Umsatzrückgang von bis zu 10%, wobei von einem stabilen Marktanteil ausgegangen wird. Im Konsens wird aktuell ein Rückgang von 7,2% yoy antizipiert. Der regionale Umsatzsplit Rockwools ähnelt in etwa jenem von Sto, wobei Westeuropa einen etwas geringeren Anteil ausmacht (59% vs. Sto: ca. 78%) und Osteuropa (19% vs. Sto: ca. 10%) sowie Nordamerika/Asien (22% vs. Sto: ca. 12%) von etwas größerer Bedeutung sind. Vor allem in Westeuropa hat sich das Sentiment für die Bauwirtschaft im letzten Jahr jedoch stark eingetrübt. So rutschte gemäß Daten von EUROCONSTRUCT der Auftragssaldo deutscher Bauunternehmen im November 2022 mit -2,2 Pkt. sogar in den negativen Bereich (Dez 2021: +12,3 Pkt.). Ähnlich negativ entwickelte sich die Lage mit Ausnahme Spaniens in allen anderen westeuropäischen Staaten (z.B. FR: -6,1 Pkt. yoy; IT: -5,7 Pkt. yoy; NL: -11,8 Pkt. yoy). Spiegelbildlich zum Auftragsschwund im Bau gingen laut Statistischem Bundesamt hierzulande die Baugenehmigungen von Januar bis November 2022 um 5,8% yoy auf 276.474 Wohnungen zurück. Im für Sto bedeutenderen Bereich der Mehrfamilienhäuser stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen jedoch noch leicht um 1,2% yoy auf 171.911 Wohnungen. Zudem sollte die u.E. robustere Renovierung für Sto als Stabilisierungsfaktor dienen. Seitwärtsschritt im Umsatz, aber leichte Erholung im Ergebnis erwartet: Wir rechnen vor diesem Hintergrund bei Sto mit nur marginal niedrigeren Erlösen in 2023 (-1,1% yoy). Des Weiteren gehen wir von einer leichten Steigerung der EBIT-Marge auf 7,1% aus (+60 BP yoy). Eine höhere Personalkostenquote (+70 BP yoy) sollte dabei durch eine verbesserte Rohertragsmarge (+140 BP yoy) überkompensiert werden. Fazit: Sto sollte sich auch in einem rückläufigen Marktumfeld behaupten können. Das KGV 2023e liegt mit 11,8x klar unter jenem der Peers (19,8x). Wir bestätigen Kursziel und Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26451.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °