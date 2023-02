Zinsangst übertrieben | Coinbase | Palo Alto | Toll Brothers | TJX

Der Dow Jones hat mittlerweile die gesamten Jahresgewinne abgegeben, mit dem S&P 500 nur noch 3,4% im Plus. Die vielen Bären, die seit Jahresauftakt daneben lagen, sehen sich bestätigt. Gestern haben sich Morgan Stanley, J.P. Morgan und die Bank of America negativ zu den Aussichten der Wall Street geäußert. Der Chef der Notenbank von St Louis, James Bullard, hat sich vor dem Opening erneut für einen kurzfristig größeren Zinsschritt ausgesprochen. Disinflation und ein solider Arbeitsmarkt, seien durchaus denkbar. Die Ergebnisse von Walmart würden zeigen, dass der Prozess einer geringeren Inflation eingeleitet ist. Was Ergebnisse betrifft, fallen die meisten seit gestern Abend gemeldeten Zahlen erfreulich aus, mit den Aktien von Palo Alto Networks, Toll Brothers und Coinbase im Plus. TJX meldet mit flauen Aussichten, mit keiner größeren Reaktion der Aktie. Nach dem Closing stehen NVIDIA, Etsy, Lucid und Ebay im Fokus.



