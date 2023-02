Widerstand: 15.525 15.650 Unterstützung: 15.400 15.242

Rückblick:

Die Auflösung der Diamant-Formation gen Süden brachte gestern keinerlei Follow-Through auf der Unterseite, im Gegenteil: Die Horizontalunterstützung im Bereich 15.250/300 Punkte hat erneut gehalten und war die Basis für eine kräftige Intraday-Rally. Zum Handelsschluss waren die Verluste vom Vormittag wieder komplett egalisiert. Eine beeindruckende Vorstellung der Käuferseite!

Ausblick:

Nach dem Überwinden der kurzfristig relevanten Abwärtstrendlinie im Stundenchart gab es heute Vormittag weitere Anschlussorders auf der Oberseite, erst knapp oberhalb der 15.500er Marke wurden die Käufer in die Schranken verwiesen. Erste kleinere Verkaufssignale bringt hier aktuell ein Stundenschlusskurs südlich der 15.400er Marke, bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts Richtung 15.650 Punkte.

Ein Stundenschluss unterhalb von 15.400 Punkten dreht das Bild allerdings sofort wieder zu Gunsten der Bären. In dem Falle wäre ein erneuter Rücksetzer Richtung 15.250 Punkte einzukalkulieren, potenziell deutlich tiefer.

Quelle: Tradingview

