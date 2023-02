NVIDIA und ETSY profitieren | Gesamtbild mahnt zur Vorsicht

Die erfreulichen Ergebnisse und Aussichten von NVIDIA sind erfreulich, was in Folge auch die Aktien anderer Chip-Werte mit nach oben zieht. Auch die Aktien von ETSY tendieren freundlich. Wie dem auch sei, fallen die mit Abstand meisten Ergebnisse und Aussichten schwach aus, mit Kursverlusten auf breiter Front. Bumble, Cheesecake Factory, Domino’s Pizza, Ebay, Lucid, NetApp, Teladoc und Unity Software tendieren allesamt nach den Zahlen schwächer. Solange wir keinen Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen sehen, stehen jegliche Versuche einer Erholung auf dünnem Eis. Ich fühle mich mit Anleihen weiterhin wohler als auf der Aktienseite. Nicht zuletzt wegen der erreichten Bewertung, was insbesondere auf die Aktien von NVIDIA zutrifft.



00:00 - Intro

00:24 - Nvidia

03:51 - Etsy

04:18 - Viele Enttäuschungen (u.a. Bumble, Ebay, Lucid)

07:18 - Fazit: Warum enttäuschen so viele Unternehmen?

09:52 - Fortsetzung der Desinflation?

12:00 - PCE

12:55 - Analystenkommentare (u.a. Intel, Etsy)

13:50 - Baidu | JD.com | Alibaba

15:40 - Apple AR Headset

16:15 - Taiwan Semiconductor

17:30 - Ausblick heute Abend (u.a. Block, Intuit)



