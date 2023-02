Original-Research: Aspermont Ltd (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Aspermont Ltd - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd Unternehmen: Aspermont Ltd ISIN: AU000000ASP3 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,07 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger XaaS zeigt starkes Wachstum. 64% Bruttogewinnspanne. Rekordergebnis GJ 2022. Nettoergebnisse durch einmaligen Aufwand beeinträchtigt. Das Unternehmen hat mit 2,1 Mio. AUD sein höchstes EBITDA-Ergebnis erzielt, aber das Geschäftsjahr mit einem Nettoverlust von 0,31 Mio. AU), aufgrund einer Abschreibung von 700 Tausend auf die Blue Horseshoe-Investition, abgeschlossen. Starke Cash-Position. Das Unternehmen verfügt über 6,6 Mio. AUD an Barmitteln. Hohe Bruttomarge beibehalten. Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2022 eine Bruttomarge von 64 % beibehalten, gegenüber 65 % im Geschäftsjahr 2021. Stärkere EBITDA-Marge. Das Unternehmen hat seine EBITDA-Marge von 10 % (GJ 2021) auf 12 % (GJ 2022) erhöht. Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen. Aspermont steigerte die Basis der wiederkehrenden Umsätze von 70 % auf 75 % im Jahr 2022. Anhaltendes Wachstum. Das Unternehmen wächst über alle XaaS-KPIs hinweg mit zweistelligen Raten. Am wichtigsten ist, dass der ARPU seiner Abonnenten um 28 % auf einen Rekordwert von 1538 $ gestiegen ist. Guidance einhalten: Das Unternehmen hat alle seine Prognosen für das GJ 2022 übertroffen. 25 aufeinanderfolgende Quartale mit Wachstum. Das CaaS-Modell wächst weiter, z. B. bei den Gesamteinnahmen und -erträgen. Auf der Grundlage unseres DCF-Modells und unter Berücksichtigung einer aktualisierten Marktrisikoprämie haben wir unser Kursziel auf 0,10 AUD / 0,07 EUR (zuvor: 0,11 AUD / 0,08 EUR) je Aktie angepasst. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26469.pdf Kontakt für Rückfragen

