EQS-News: KROMI veröffentlicht 6-Monatsbericht 2022/2023

KROMI veröffentlicht 6-Monatsbericht 2022/2023 Umsatzanstieg von 5 % auf 39,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr

EBIT mit 0,3 Mio. EUR erwartungsgemäß schwächer in Folge erhöhter Aufwendungen (Vorjahr: 0,6 Mio. EUR)

Operativer Cashflow auf 0,6 Mio. EUR gesteigert (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR) Hamburg, 27. Februar 2023 - Die KROMI Logistik AG veröffentlicht heute den Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 (1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022). Trotz eines insbesondere im Automotive-Bereich schwierigen Marktumfelds konnte KROMI in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 5,0 % auf 39,8 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 37,9 Mio. EUR). Das EBIT (Betriebsergebnis) belief sich auf 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 0,6 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund der ungünstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen und geopolitischen Unsicherheit durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine bewertet KROMI das erzielte Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 als erfreulich. Das EBIT (Betriebsergebnis) lag durch erhöhte Aufwendungen in den Bereichen Personal sowie IT & Digitalisierung erwartungsgemäß unter Vorjahr. Durch die konsequente Fortführung des aktiven Working Capital- und Cash-Managements konnte der operative Cashflow auf 0,6 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: -0,1 Mio. EUR). Wesentlich zum Umsatzanstieg im ersten Halbjahr 2022/2023 trug die sehr positive Geschäftsentwicklung in Brasilien bei. In der Landeswährung konnten die Umsätze über alle Branchen hinweg um 26 % gesteigert werden. Dies ist zum einen auf ein gutes Bestandskundengeschäft und zum anderen auf die sehr erfolgreiche Neukundenakquise im Kalenderjahr 2022 zurückzuführen. Der Umsatz der brasilianischen Tochtergesellschaft belief sich infolgedessen auf 7,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4,9 Mio. EUR). Der Umsatz in Europa zeigte sich mit 32,5 Mio. EUR hingegen leicht unter dem Vorjahr (33,0 Mio. EUR). Vor allem in Deutschland, aber auch in einigen anderen EU-Märkten wirken sich die Lieferengpässe auf die Produktionsniveaus der Automotive-Kunden aus. Mit Kunden aus dem Bereich Maschinenbau hingegen verzeichnet KROMI ein weitgehend stabiles Geschäft. Neben dem Wachstum mit dem umfassenden Tool Management-Angebot setzt KROMI zusätzlich auf Engineering Services, die Bestands- und Neukunden eine professionelle Unterstützung bei der Auslegung von optimierten Zerspanungsprozessen bieten. Erste Beratungsprojekte konnten in diesem Bereich erfolgreich abgeschlossen und Folgeaufträge vereinbart werden. Unter der Annahme, dass es nicht zu einer Verschärfung der geopolitischen Krisen, Störungen in den Lieferketten oder einer weiteren unvorhergesehenen Verschlechterung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds kommt, erwartet der Vorstand von KROMI im Geschäftsjahr 2022/2023 weiterhin ein Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine überproportionale Verbesserung des EBIT im Vergleich zum Umsatz. Der vollständige Bericht nach IFRS steht auf der Internetseite www.kromi.de im Bereich Investor Relations zum Download bereit. Unternehmensprofil: KROMI ist ein herstellerunabhängiger Spezialist zur Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit und des Werkzeugeinsatzes, insbesondere von technisch anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung in Zerspanungsbetrieben. Als vertrauensvoller und transparenter Partner der produzierenden Industrie verbindet KROMI Zerspanungstechnologie, Datenmanagement, schlanke Logistikprozesse und Werkzeughandel zu überzeugenden Gesamtlösungen. Durch vernetzte Werkzeugausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden mit gleichzeitigem digitalem Bestandscontrolling stellt KROMI die optimale Nutzung und Verfügbarkeit der notwendigen Betriebsmittel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sicher. Ziel der Aktivitäten von KROMI ist es, den Zerspanungsbetrieben stets den höchsten Kundennutzen zu bieten. Hierzu werden die Prozesse auf Kundenseite fortlaufend im Detail analysiert, Chancen und Verbesserungspotenziale identifiziert und so die Werkzeugversorgung mit allen dafür erforderlichen Serviceleistungen optimal eingegliedert. Derzeit unterhält KROMI Standorte in Deutschland, der Slowakei, Tschechien, Spanien sowie in Brasilien. Darüber hinaus ist KROMI in sieben weiteren europäischen Ländern aktiv. Im Internet unter: www.kromi.de Kontakt Investor Relations: cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611-205855-28

Fax: +49 (0)611-205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

