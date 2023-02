2 Top-Aktien mit mind. 5 % Dividendenrendite (BASF ist keine davon!)

Top-Aktien mit 5 % Dividendenrendite: Der Fahrplan steht. Im Endeffekt würde auch die BASF-Aktie (WKN: BASF11) unter diese Beschreibung fallen. Wobei wir zwischenzeitlich sogar wieder einmal mehr als 7 % Ausschüttungsrendite erhielten.

Trotzdem wollen wir BASF heute bewusst nicht in den Fokus rücken. Was ich bei dem DAX-Chemiekonzern sehe, ist zwar eine zweifelsfrei starke Historie. Aber auch, dass das Management in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Dividende aus der Substanz zahlen musste. Das ist nicht zwangsläufig verwerflich. Aber es zeigt, dass es doch gewisse Risiken gibt.

Riskieren wir heute einen Blick auf zwei spannende Top-Aktien, die 5 % Dividendenrendite liefern können und dabei nicht an die Substanz gehen müssen. Klingt interessant, oder?

Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite: W. P. Carey

Eine meiner absoluten Top-Aktien mit 5 % Dividendenrendite ist und bleibt W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Ausgehend von 1,065 US-Dollar Dividende je Aktie und einem Aktienkurs von 82,02 US-Dollar erhalten wir sogar ca. 5,2 % Ausschüttungsrendite. Ein spannender Wert, auch für einen Real Estate Investment Trust.

Die Dividende ist ziemlich sicher. W. P. Carey hat im vergangenen Geschäftsjahr 2022 Funds from Operations je Aktie in Höhe von 5,29 US-Dollar je Aktie. Ausgehend von diesem Wert liegt das Ausschüttungsverhältnis im Moment bei 80,5 %. Das halte ich für noch moderat, selbst für einen Real Estate Investment Trust.

Die Top-Aktie verfügt über ein Immobilienportfolio von 1.449 Einheiten zum Ende des letzten Quartals. Das zeigt, dass jede Immobilie (und jeder mögliche Leerstand) kein besonders großes Gewicht besitzt. Mit einer derzeitigen Leerstandsquote von gerade einmal 0,7 % ist die Auslastung zudem hoch. Solange der Wert so bleibt, ist die Basis entsprechend sicher. Eine durchschnittliche Restvertragslaufzeit von 10,8 Jahren unterstreicht: Eine Dekade lang gibt es mindestens noch weitgehend solide Funds from Operations und Umsätze.

W. P. Carey setzt auf jede Menge Qualität, wenn es um die Auswahl der Verträge, der Investitionen und der Mieter geht. Alles in allem spiegelt sich das in einer Top-Aktie wider, die über 5 % Dividendenrendite besitzt. Wachstum ist möglich. Schließlich investiert das Management jedes Jahr in weitere Immobilien.

Allianz: Gerade erst deutlich erhöht

Die zweite Top-Aktie, die ich heute mit über 5 % Dividendenrendite hervorheben will, ist die der Allianz (WKN: 840400). Das Management des DAX-Versicherers hat die Investoren gerade erst über die geplante Anhebung der Ausschüttungssumme je Aktie informiert. Anstatt 10,80 Euro soll es im Jahr 2023 11,40 Euro geben. Ein Dividendenwachstum von über 5 % ist definitiv ein deutlicher Wachstumssprung. Bei dem aktuellen Aktienkurs von ca. 219 Euro gibt es ebenfalls über 5 % Dividendenrendite, ansonsten wäre die DAX-Aktie auch nicht in diesem Überblick.

Bei der Allianz ist die Dividende je Aktie sicher. Der Gewinn je Aktie liegt erneut bei über 16 Euro. Es bleibt sogar etwas Spielraum für kleinere Aktienrückkäufe. Mit einer Solvency-II-Quote von über 200 % ist selbst die Structured-Alpha-Affäre bilanziell ohne größere Schwierigkeiten lösbar gewesen. Ein operatives Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro zeigt: Operativ ist der DAX-Versicherer in Top-Form.

Zukünftig können steigende Zinsen ein Ergebnis-Katalysator für die Allianz-Aktie sein. Gibt es beim operativen Wachstum und in den kommenden Jahren beim Konzernergebnis ein stärkeres Wachstum, so sollte das Kurs-Gewinn-Verhältnis von bereinigt unter 12 zu günstig sein. Ich sehe jedenfalls eine möglicherweise moderat wachsende Top-Aktie mit über 5 % Dividendenrendite. Das sieht man nicht alle Tage.

Der Artikel 2 Top-Aktien mit mind. 5 % Dividendenrendite (BASF ist keine davon!) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von BASF und W. P. Carey Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

