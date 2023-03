EQS-News: Nagarro SE erweitert mit der Übernahme von MBIS seine Geschäftsfelder und SAP-Kompetenzen

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Nagarro SE erweitert mit der Übernahme von MBIS seine Geschäftsfelder und SAP-Kompetenzen



01.03.2023 / 20:46 CET/CEST

01. März 2023: Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von MBIS, einem SAP-Goldpartner in der Türkei, plant, um seine SAP-Dienstleistungen weltweit auszubauen und sein Angebot für wichtige Kunden in der Türkei zu erweitern. Die Übernahme kommt zum Abschluss, sobald die kartellrechtliche Freigabe erteilt wurde. Mit über 20 Jahren Erfahrung und einem talentierten Team von 450 Mitarbeitern hat sich MBIS als Full-Service-Anbieter auf dem türkischen SAP-Markt etabliert und unterstützt seine Kunden bei der Transformation ihrer Technologie und Prozesse auf modernste SAP-Plattformen. MBIS bietet seinen Kunden Cloud-Services, SAP-Mehrwertlösungen, Implementierungs- und Beratungsdienste sowie SAP-Lizenzierung. Das Unternehmen investiert umfangreich in Forschung und Entwicklung, um die SAP-Funktionalität zu erweitern und so seinen Kunden zusätzliche Vorteile zu bieten. Durch die Akquisition erweitert Nagarro sein SAP-Angebot und erschließt damit den schnell wachsenden IT-Markt in der Türkei. Mit dieser Übernahme können wichtige SAP-Kunden ein verbessertes Dienstleistungsangebot und eine Vielzahl von Angeboten im Technologiebereich erwarten. Wie Nagarro fördert auch MBIS eine Kultur des Lernens und Wachsens und investiert umfangreich in Nachwuchsprogramme. Sie bilden Hochschulabsolventen zu SAP-Modulen, der Implementierung von Projekten über den gesamten Zyklus sowie Soft Skills aus. Jörg Dietmann, Managing Director, Nagarro, zur Übernahme: "Die Zusammenarbeit mit dem MBIS-Team ist die logische Fortführung unserer Globalisierungsstrategie der Global Business Unit SAP. Neben der zusätzlichen Präsenz von Nagarro in der Türkei verstärkt MBIS unsere Lieferkapazitäten für Europa, aber wir sehen sie auch als Drehscheibe für den Nahen Osten." Michael Schmidt, Managing Director bei Nagarro, erklärt: "MBIS und Nagarro passen kulturell sehr gut zusammen und teilen dieselben Werte. Mit dem Fokus auf die SAP-Cloud-Strategie und -Innovationen verfolgen wir unsere Ambitionen konsequent weiter, einer der führenden Digitalisierungsanbieter zu sein.“ Cenk Salihoğlu, General Manager, MBIS, erklärt im Namen des MBIS-Gründerteams: "Als MBIS glauben wir, dass diese Fusion uns helfen wird, die Geschäftstätigkeit, die wir seit 23 Jahren erfolgreich in der Türkei ausüben, weiter zu stärken. Darüber hinaus wird MBIS seine Produkte und Dienstleistungen, die es bis dato in der Türkei angeboten hat, auf globaler Ebene anbieten können. Wir wollen das Kundenerlebnis weiter verbessern, indem wir unseren Kunden in der Türkei das globale Know-how von Nagarro zur Verfügung stellen. Wir sind sicher, dass unsere Zusammenarbeit für beide Partner zu herausragenden Ergebnissen führen wird."



Über MBIS MBIS wurde im Jahr 2000 gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung digitaler Lösungen und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass seine Kunden die bestmögliche Wertschöpfung aus ihren Software- und Technologieinvestitionen, insbesondere für SAP® , erzielen. Als erster Gold-Partner von SAP® in der Türkei bietet MBIS erfolgreich und mit Stolz umfassende SAP®-Dienstleistungen für alle funktionalen und technischen Fachbereiche an, darunter Beratung, Projektimplementierungen, Upgrades, Schulungen, technischer Support und Lizenzierung. Sie schaffen für mehr als 400 Kunden in vielen Schlüsselindustrien Mehrwert. MBIS greift dabei auf mehr als 20 Jahre umfassender Erfahrung und Expertise zurück. Weitere Informationen: www.mbis.com.tr/en/ Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitenden in 33 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.nagarro.com FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an ir@nagarro.com

