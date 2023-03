EQS-News: net digital AG: net digital AG hat dynamisches Wachstum 2022 wie geplant fortgesetzt

EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

net digital AG: net digital AG hat dynamisches Wachstum 2022 wie geplant fortgesetzt



01.03.2023 / 09:03 CET/CEST

net digital AG hat dynamisches Wachstum 2022 wie geplant fortgesetzt Gesamtleistung um rd. 30 Prozent gesteigert

Umsatz um rd. 28 Prozent gesteigert

EBITDA trotz Aufwendungen für weiteres Wachstum weiter deutlich gesteigert

Fortsetzung des Expansionskurses auch 2023 geplant Düsseldorf (01. März 2023); Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) hat ihren Wachstumsplan auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 trotz eines herausfordernden Umfelds erfolgreich umgesetzt. Nach vorläufigen noch untestierten Zahlen gemäß HGB-Rechnungslegung wurde die Gesamtleistung um rd. 30 Prozent auf EUR 11,1 Mio. gesteigert nach EUR 8,6 Mio. im Jahr 2021. Der Umsatz wuchs um rd. 28 Prozent auf EUR 10,7 Mio. nach zuvor EUR 8,3 Mio. Damit hat net digital die eigene Wachstumserwartung für das Jahr von 25 Prozent gut erfüllt. Das abgelaufene Geschäftsjahr war geprägt von deutlichen Aufwendungen für die Kundengewinnung und für die Weiterentwicklung der net digital Plattform. Damit legt das Unternehmen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum auch in den kommenden Jahren. Dennoch konnte auch das EBITDA im merklich zweistelligen Prozentbereich weiter gesteigert werden und belief sich nach vorläufigen Zahlen 2022 auf gut EUR 0,8 Mio. nach zuvor EUR 0,7 Mio. Für 2023 erwartet net digital eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Getrieben wurde das Wachstum von net digital einmal mehr von Paymentlösungen für den Bereich E-Commerce und dort besonders Video-Streaming. Hierbei konnte net digital das Geschäft mit bestehenden Kunden ebenso weiter ausweiten wie auch neue Kunden gewinnen. Ausgesprochen positive Weichenstellungen konnte net digtal zudem im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) vornehmen. Die KI-Lösung von net digital wurde konsequent weiterentwickelt und ist bei einer stark steigenden Zahl von Kunden im Einsatz. Die Zahl der monatlichen Content Checks mittels dieser KI hat mittlerweile den zweistelligen Millionenbereich erreicht. Theodor Niehues, CEO der net digital AG: „Wir sind mit dem Jahr 2022 ausgesprochen zufrieden. Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds haben wir Umsatz und Ergebnis wie von uns erwartet deutlich gesteigert. Wir sind in wachsenden Märkten unterwegs und haben uns im vergangenen Jahr so positioniert, dass wir auch künftig überdurchschnittlich profitieren und erfolgreich wachsen können.“ Der testierte Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr wird in den kommenden Monaten bis spätestens Juni 2023 veröffentlicht. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de

