EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG: Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 (HGB, testiert)

Sindelfingen, den 1. März 2023 Corporate News Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 (HGB, testiert) Die SM Wirtschaftsberatungs AG weist auch in dem schwierigen Umfeld des Jahres 2022 für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,20 Mio. Euro (Vorjahr 1,40 Mio. Euro) aus. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft, der die Grundlage für die Zahlung der Dividende bildet, erreicht zum 31.12.2022 3,30 Mio. Euro (Vorjahresperiode 4,17 Mio. Euro). Wie bereits avisiert wird die SM Wirtschaftsberatungs AG der Hauptversammlung der Gesellschaft die Zahlung einer unveränderten Dividende in Höhe von EUR 0,26 pro Aktie vorschlagen. Erfreulich verlief in 2022 das Immobilientransaktionsgeschäft der Gesellschaft. Die durch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verbundene Tochtergesellschaft SM Domestic Property AG hat in 2022 ihre letzte Immobilie, ein Logistikprojekt im Baden-Württembergischen Deizisau bei Stuttgart veräußert. Aus dieser 6,65 Mio. Euro umfassenden Transaktion ist ein Gewinn in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro entstanden, der im Rahmen der Gewinnabführung der SM Wirtschaftsberatungs AG zugeflossen ist. Parallel dazu war der Bilanzansatz der Beteiligung an der SM Domestic Property AG in der SM Wirtschaftsberatungs AG nun auf deren Eigenkapitalwert abzuschreiben, da die Liquidation der SM Domestic Property AG bereits beschlossen worden und ein Immobilienbestand nicht mehr vorhanden ist. Im Geschäftsjahr 2022 war daher eine Abschreibung auf den Beteiligungsansatz dieser Tochtergesellschaft in Höhe von 0,75 Mio. Euro vorzunehmen. Die von der EU gemeinsam mit den USA gegen Russland verhängten Sanktionen haben die Gesellschaft in einem überschaubaren Maß betroffen. Da die SM Wirtschaftsberatungs AG keine Aktien russischer Emittenten in ihrem Portfolio geführt hat, waren entsprechende Abschreibungen nicht zu bilden. Es war lediglich eine im Bestand befindliche Position einer russischen Staatsanleihemit einem Einstandsvolumen von TEUR 363 vollumfänglich abzuschreiben. Seitens einer mit der SMW verbundenen Tochtergesellschaft waren in Übereinstimmung mit den hierzu veröffentlichten Bilanzierungsregeln des IDW zwei Aktienpositionen russischer Emittenten in Höhe von TEUR 544 vollumfänglich abzuschreiben. Ob und inwieweit eine Verwertung der nicht wertlosen russischen Originalaktien, die die betroffenen ADRs unterlegen, zu einem späteren Zeitpunkt evtl. möglich sein wird, ist derzeit nicht abschätzbar. Die Personalkosten der Gesellschaft lagen mit 0,54 Mo. Euro leicht über dem Vorjahr (0,51 Mio. Euro). Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bereinigt um die deutlich reduzierten Aufwendungen aus Finanzgeschäften (0,13 Mio. Euro, Vorjahr 0,27 Mio. Euro), lagen mit 0,28 Mio. Euro ebenfalls etwas über der Vergleichszahl des Vorjahres (0,24 Mio. Euro). Der Zinssaldo der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2022 erneut verbessert und liegt nun einschließlich erhaltener Dividenden bei nur noch bei - TEUR 78 (Vorjahr - TEUR 128). Aus der Gewinnabführung ihrer mit Gewinnabführungsvertrag verbundenen Tochtergesellschaften sowie aus Dividenden von Konzernbeteiligungen sind der SM Wirtschaftsberatungs AG im Geschäftsjahr 2022 in den eingangs genannten Geschäftszahlen bereits enthaltene Erträge in Höhe von 1,97 Mio. Euro (Vorjahr 1,03 Mio. Euro) zugeflossen. Das ausgewiesene Eigenkapital der SM Wirtschaftsberatungs AG wird zum 31.12.2022 in Höhe von 16,39 Mio. Euro (Vorjahr 17,26 Mio. Euro) ausgewiesen. Bei einer Bilanzsumme von 19,46 Mio. Euro (Vorjahr 19,95 Mio. Euro) erreicht die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme nun 84,2% (Vorjahr 86,6 %). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich zum 31.12.2022 weiter auf 1,35 Mio. Euro (Vorjahr 1,55 Mio. Euro). Die gesamten Verbindlichkeiten der Gesellschaft lagen zum 31.12.2022 bei 2,78 Mio. Euro nach 2,41 Mio. Euro im Vorjahr. SM Wirtschaftsberatungs AG

