Katya Kruglova wird GVP Human Resources & Communications und Mitglied der Geschäftsleitung von Sonova



02.03.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung Stäfa (Schweiz), 2. März 2023 – Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, gibt heute die Ernennung von Katya Kruglova als Group Vice President Human Resources & Communications und Mitglied der Sonova Geschäftsleitung per Mai 2023 bekannt. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in grossen Organisationen und ihr Leistungsausweis umfasst erstklassige Personalprozesse zur Unterstützung von strategischem Wachstum und Transformationsinitiativen. Katya Kruglova tritt die Nachfolge von Claudio Bartesaghi an, der sich entschieden hat, neue berufliche Wege ausserhalb von Sonova zu gehen. Mit ihren fundierten Erfahrungen aus streng regulierten Sektoren, darunter Medizinprodukte, Life Sciences und Finanzdienstleistungen, versteht es Katya Kruglova, den Geschäftserfolg durch fokussierte Talent- und Organisationsentwicklung zu unterstützen. Zuletzt war sie bei GE Healthcare tätig, einem globalen Medizintechnikunternehmen mit über 50’000 Mitarbeitern weltweit, wo sie als VP Human Resources mit Sitz in Grossbritannien ein globales HR-Team in mehr als 30 Ländern leitete. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem die Leitung der strategischen Personalarbeit in Partnerschaft mit dem CEO und weiteren Führungskräften; dies mit dem Ziel, das Wachstum voranzutreiben sowie die Unternehmenskultur und die Organisation weiterzuentwickeln. Weitere Themen, wie die Förderung der Mitarbeitererfahrung und von Talenten, Vergütungssysteme, Führungskräfte- und Mitarbeiterschulungen, sowie die Weiterentwicklung von HR-Technologien gehörten ebenfalls in ihren Verantwortungsbereich. Zudem trug sie massgeblich zur Ausgliederung von GE Healthcare in ein börsennotiertes Unternehmen bei. Davor hatte Katya Kruglova HR-Rollen mit zunehmender Verantwortung in verschiedenen Teilen des General Electric-Konzerns inne, darunter GE Healthcare Life Sciences und GE Capital. Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Mit Katya Kruglova konnten wir für unser Managementteam eine hochqualifizierte und erfahrene HR-Führungskraft mit gutem Gespür für Menschen gewinnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir beim weiteren Wachstum von Sonova von ihrer Erfahrung in einer globalen, grossen Organisation mit starken Personalpraktiken und -prozessen profitieren werden. Des Weiteren bin ich überzeugt, dass sie dank ihres besonderen Augenmerks auf Talententwicklung sowie Diversity & Inclusion – gepaart mit einem starken Engagement bei der Optimierung von betrieblichen Prozessen – einen wichtigen Beitrag zu unserem zukünftigen Erfolg leisten wird. Ich freue mich auf unsere enge Zusammenarbeit.» Katya Kruglova wird Mitte März 2023 in die Sonova Gruppe eintreten. Nach einer Übergangsphase wird sie im Mai 2023 die Nachfolge von Claudio Bartesaghi als GVP Human Resources & Communications übernehmen. Arnd Kaldowski fügt hinzu: «In seinen 13 Jahren bei Sonova kann Claudio Bartesaghi auf eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz zurückblicken, die Führungspositionen in verschiedenen Regionen einschliesst. In seiner Verantwortung, unsere globale Personalstrategie voranzutreiben, half er sowohl unserem Unternehmen als auch unseren Mitarbeitenden, das Wachstum und die Transformation der Organisation erfolgreich zu meistern. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Human Resources & Communications Team zu einem starken Partner und Wegbereiter für den geschäftlichen Erfolg von Sonova. Gleichzeitig lag sein Schwerpunkt darauf, ein attraktives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen, das allen gleichberechtigt Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus hat er das Thema Nachhaltigkeit massgeblich vorangetrieben und dazu beigetragen, Sonova als führendes Unternehmen in diesem Bereich zu etablieren. Im Namen des Managementteams und aller Mitarbeitenden danke ich Claudio Bartesaghi herzlich für seinen Beitrag zu unserem Unternehmenserfolg und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." – Ende – Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

