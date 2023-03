SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

SoftwareOne erzielt 2022 Wachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigte EBITDA-Marge von über 25 %



02.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung – Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne erzielt 2022 Wachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigte EBITDA-Marge von über 25 % Stans, Schweiz I 2. März 2023 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, gab heute seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. Auf der Konzernebene stiegen Umsatz und Bruttogewinn währungsbereinigt um 14,1 % bzw. 13,8 % gegenüber dem Vorjahr auf CHF 1‘011,0 Millionen bzw. CHF 939,5 Millionen an

Bereinigtes EBITDA von CHF 240,4 Millionen mit einer Marge von 25,6 % spiegelt die Kostendisziplin und weitere starke Margenentwicklung bei Software & Cloud Services wider[1]

Neues ‘Operational Excellence Programm’ zur Verankerung von erhöhter Effektivität und Effizienz im gesamten Unternehmen soll bis 2024 jährliche Kosteneinsparungen von CHF 50 Millionen erzielen

Dividende von CHF 0,35 pro Aktie für 2022 vorgeschlagen, was einer Steigerung von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr und 47 % des bereinigten Jahresgewinns entspricht

Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 70 Millionen startet voraussichtlich in Q2 2023

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023: Zweistelliges, währungsbereinigtes Umsatzwachstum und bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 25 % des Umsatzes; mittelfristige Prognose von Wachstum im mittleren Zehnprozent-Bereich und einer bereinigten EBITDA-Marge von >25 % des Umsatzes Dieter Schlosser, CEO von SoftwareOne, sagte: «Wir haben im Jahr 2022 solide Ergebnisse geliefert und vor dem Hintergrund schwieriger makroökonomischer Bedingungen einen Rekordumsatz erzielt. Während unsere Kunden im vierten Quartal bei den Investitionen zurückhaltender waren, haben wir uns weiterhin darauf konzentriert, sie bei der Erreichung ihrer Ziele, einschliesslich Kostenoptimierung, zu unterstützen. Für das Jahr 2023 sind unsere strategischen Prioritäten klar. Wir werden weiterhin in unseren Marketplace investieren. Denn wir wollen, basierend auf unserer Expertise, das schnellste Bereitstellungsmodell auf dem Markt aufbauen. Darüber hinaus werden wir auch weiterhin unser IP-gesteuertes Serviceportfolio und unsere Hyperscaler-Fähigkeiten voll ausschöpfen. Nicht zuletzt bleibt unser Fokus, die besten Talente für uns zu gewinnen und in ihre Entwicklung zu investieren. Angesichts der ausgeprägten und langfristigen Trends, auf denen unser Geschäftsmodell basiert, und der Stärke unseres Produkt- und Serviceportfolios bin ich zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für 2023 erreichen werden.» Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, fügte hinzu: «Unsere Ergebnisse im Geschäftsjahr 2022 bekräftigen die Resilienz und disziplinierte Umsetzung unseres Geschäftsmodels. Für 2023 haben wir noch höhere Anforderungen an unsere operative Exzellenz: Wir fokussieren unsere kommerziellen Ressourcen und setzen die kontinuierliche Optimierung unserer Liefer- sowie Supportfunktionen fort. Wir erwarten bis 2024 eine starke Wachstumsrate und jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 50 Millionen. Wir werden somit nicht nur unser Ergebnis verbessern, sondern zusätzlich in Wachstum und Innovation reinvestieren können. » Vorläufige[2] Kennzahlen ‒ Konzern CHF Mio. GJ 2022 GJ 2021 % Δ % Δ (kWk) Q4 2022 Q4 2021 % Δ % Δ (kWk) Software & Cloud Marketplace 545,3 533,6 2,2% 5,7% 151,2 153,7 (1,6)% 2,0% Software & Cloud Services 465,7 384,1 21,3% 26,0% 126,2 114,7 10,0% 15,0% Total Umsatzerlöse 1’011,0 917,7 10,2% 14,1% 277,4 268,4 3,3% 7,5% Software & Cloud Marketplace 545,3 533,6 2,2% 5,7% 151,2 153,7 (1,6)% 2,0% Software & Cloud Services 394,2 321,4 22,6% 27,4% 102,7 93,5 9,9% 15,0% Total Bruttogewinn 939.5 855,1 9,9% 13,8% 254,0 247,2 2,8% 6,9% Total ber. Betriebsaufwand (699,1) (635,7) 10,0% 14,5% (176,3) (172,0) 2,5% 7,4% Ber. EBITDA 240,4 219,4 9,6% 11,9% 77,7 75,2 3,3% 5,8% Ber. EBITDA-Marge (% Bruttogewinn) 25,6% 25,7% (0,1)pp - 30,6% 30,4% 0,2pp - Ber. Gewinn pro Aktie (verwässert) 0,74 0,71 4,4% - - - - - Nach IFRS Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit 91,1 158,0 (42,4)% - - - - - Nettoverschuldung/(Barmittel) (461,2) (547,4) - - - - - - Netto-Umlaufvermögen (nach Factoring) (158,3) (187,5) - - - - - - Personalbestand (in FTE am Jahresende) 9’060 8’710 4,0% - - - - - Der Umsatz auf Konzernebene stieg im Jahr 2022 um 14,1 % und währungsbereinigt um 10,2 % auf CHF 1‘011,0 Millionen, verglichen mit CHF 917,7 Millionen im Vorjahr. Das Umsatzwachstum lag im vierten Quartal 2022 bei 7,5 %, weil Kunden bei ihren Investitionen zurückhaltender waren. Dies betraf insbesondere das Microsoft-Geschäft in der Region EMEA. Der Bruttogewinn stieg im Jahr 2022 währungsbereinigt um 13,8 % auf CHF 939,5 Millionen an, im Vergleich zur Vorjahresperiode mit CHF 855,1 Millionen. Der negative Währungseffekt von etwa vier Prozentpunkten auf Umsatzebene ist auf die Aufwertung des CHF gegenüber dem EUR zurückzuführen. Dieser Effekt wurde teilweise durch eine gewisse Schwäche gegenüber dem USD ausgeglichen. Zweistelliges Wachstum in allen Regionen im Jahr 2022 In der Region EMEA stieg der Bruttogewinn im Jahr 2022 währungsbereinigt um 12,6 % gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der Akquisition von Predica. Im vierten Quartal 2022 betrug das Wachstum währungsbereinigt 4,3 % gegenüber der Vergleichsperiode. Dies ist hauptsächlich auf schwächere Ergebnisse bei Microsoft zurückzuführen. In der Region NORAM erzielte SoftwareOne im Jahr 2022 sehr gute Ergebnisse mit einem währungsbereinigten Anstieg des Bruttogewinns von 15,5 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch starke Ergebnisse bei Microsoft und anderen ISVs. Diese Dynamik setzte sich im vierten Quartal 2022 mit einem währungsbereinigten Wachstum von 14,1 % gegenüber dem Vorjahr fort. In APAC verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2022 ein währungsbereinigtes Wachstum des Bruttogewinns von 13,7 % gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal betrug das währungsbereinigte Wachstum 11,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies ist auf die weiterhin positive Entwicklung in China, Australien und Hongkong zurückzuführen. In der Region LATAM wuchs der Bruttogewinn im Jahr 2022 währungsbereinigt um 11,7 % gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich durch den Bereich Services. Im vierten Quartal 2022 betrugt das Wachstum währungsbereinigt 5,6 % gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch eine Abschwächung in den Schlüsselmärkten Brasilien und Kolumbien aufgrund des vorherrschenden politischen Umfelds. Anhaltende Wachstumsdynamik in allen Geschäftsbereichen Software & Cloud Marketplace Umsatz und Bruttogewinn aus Software & Cloud Marketplace wuchsen im Jahr 2022 währungsbereinigt um 5,7 % auf CHF 545,3 Millionen, verglichen mit CHF 533,6 Millionen im Vorjahr. Der Bruttoumsatz im Microsoft-Geschäft belief sich im Jahr 2022 auf 16,9 Milliarden USD, ein Anstieg von 13,0 % im Vergleich zum Jahr 2021. Im vierten Quartal 2022 belief sich der Umsatz auf 3,2 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Kunden angesichts des makroökonomischen Umfelds vorsichtiger agierten. Andere ISVs zeigten im vierten Quartal 2022 eine starke Dynamik mit zweistelligem währungsbereinigtem Wachstum. Das bereinigte EBITDA für Software & Cloud Marketplace stieg im Jahr 2022 währungsbereinigt um 5,0 % auf CHF 289,1 Millionen, verglichen mit CHF 281,4 Millionen im Vorjahr. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 53,0 %, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht, erzielte SoftwareOne im Jahr 2022 einen branchenführenden Wert. Kennzahlen – Software & Cloud Marketplace CHF Mio. 2022 2021 % Δ (kWk) Q4 2022 Q4 2021 % Δ (kWk) Umsatzerlöse 545,3 533,6 5,7% 151,2 153,7 2,0% Bruttogewinn 545,3 533,6 5,7% 151,2 153,7 2,0% Deckungsbeitrag 471,3 460,9 6,2% 132,0 135,6 1,5% Bereinigtes EBITDA 289,1 281,4 5,0% 84,7 89,3 (2,6)% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Bruttogewinns) 53,0% 52,7% - 56,0% 58,1% - Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 53,0% 52,7% - 56,0% 58,1% - Software & Cloud Services Software & Cloud Services erzielte im Jahr 2022 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 26,0 % auf CHF 465,7 Millionen, verglichen mit CHF 384,1 Millionen im Vorjahr. Der Bruttogewinn wuchs im Jahr 2022 währungsbereinigt um 27,4 % auf CHF 394,2 Millionen, verglichen mit CHF 321,4 Millionen im Vorjahr, was vor allem auf XSimples, Cloud Services und Application Services zurückzuführen ist. Im vierten Quartal 2022 verlangsamte sich die Dynamik mit einem währungsbereinigten Wachstum von 15,0 % gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch eine Normalisierung des Wachstums bei XSimples und einem geringeren Beitrag aus Akquisitionen. Der Fokus auf Cross-Selling wurde fortgesetzt, wobei 71 % des Bruttogewinns in den letzten 12 Monaten (bis 31. Dezember 2022) mit etwa 16,5 Tsd. Kunden erwirtschaftet wurde, die sowohl Software als auch Services kauften. Im Jahr 2021 waren es 15,3 Tsd. Kunden. Der Bruttogewinn bei XSimples stieg im Jahr 2022 währungsbedingt um 56,0 % und im vierten Quartal 2022 währungsbedingt um 41,5 % gegenüber dem Vorjahr. Zum 31. Dezember 2022 unterstützte SoftwareOne 8,8 Millionen Nutzer in der Cloud, im Vergleich zu 6,9 Millionen im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA für Software & Cloud Services belief sich im Jahr 2022 auf CHF 13,6 Millionen, mit einer Marge von 3,4 % des Bruttogewinns, im Vergleich zu CHF (5,8) Million im Vorjahr, angetrieben durch einen hohen Deckungsbeitrag und den Operating Leverage im Zuge der weiteren Skalierung des Geschäfts. Kennzahlen – Software & Cloud Services CHF Mio. 2022 2021 % Δ (kWk) Q4 2022 Q4 2021 % Δ (kWk) Umsatzerlöse 465,7 384,1 26,0% 126,2 114,7 15,0% Bruttogewinn 394,2 321,4 27,4% 102,7 93,5 15,0% Deckungsbeitrag 165,1 134,2 27,0% 47,3 38,9 25,6% Bereinigtes EBITDA 13,6 (5,8) NM 9,9 3,1 221,4% Bereinigte EBITDA-Marge (% des Bruttogewinns) 3,4% (1,8)% - 9,6% 3,3% - Bereinigte EBITDA-Marge (% des Umsatzes) 2,9% (1,5)% - 7,8% 2,7% - Disziplinierte Umsetzung im Fokus Der bereinigte Betriebsaufwand belief sich im Jahr 2022 auf CHF 699,1 Millionen und stieg damit währungsbereinigt um 14,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Im vierten Quartal 2022 betrug der Betriebsaufwand CHF 176,3 Millionen und blieb damit seit dem vierten Quartal 2021 über fünf Quartale weitgehend stabil, was auf strikte Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA für das Jahr 2022 belief sich auf CHF 240,4 Millionen, ein währungsbereinigter Anstieg von 11,9 %, verglichen mit CHF 219,4 Millionen im Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 25,6 % und zeigte eine gleichbleibende Profitabilität im Vergleich zum Vorjahr. Der bereinigte Jahresgewinn betrug im Jahr 2022 CHF 115,0 Millionen, was einem Anstieg von 4,6 % in der Berichtswährung entspricht, verglichen mit CHF 110,0 Millionen im Vorjahr. Der Jahresgewinn nach IFRS sank im Jahr 2022 auf CHF (58,3) Millionen, verglichen mit CHF 117,6 Millionen im Vorjahr. Dies ist zum einen auf einen überwiegend nicht zahlungswirksamen Verlust im Zusammenhang mit dem Verkauf des Russland-Geschäfts zurückzuführen. Zum anderen wirkten sich ein Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert der Anteile am börsennotierten, norwegischen Unternehmen Crayon (teilweise realisiert durch den Verkauf im April 2022), M&A- und integrationsbedingte Aufwendungen, Restrukturierungen und eine Änderung der Umsatzrealisierung für Microsoft Enterprise Agreements auf den Gewinn aus. Der Gewinn nach IFRS zum bereinigten Jahresgewinn ist auf Seite 7 dieser Medienmitteilung zu finden. Operative Exzellenz sicherstellen Wie bereits angekündigt, wird SoftwareOne im Jahr 2023 ein neues Programm zur Umsetzung der operativen Exzellenz im gesamten Unternehmen einführen. Mit dem Operational Excellence Programm sollen im Jahr 2023 Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 15 Millionen und ab 2024 jährliche Kosteneinsparungen von CHF 50 Millionen erzielt werden. Bis zu 50 % der in jedem Jahr realisierten Kosteneinsparungen werden in strategische Wachstumsbereiche reinvestiert. Es wird erwartet, dass Restrukturierungskosten im ersten Quartal 2023 verbucht werden. Starke Liquidität und schuldenfreie Bilanz Das Netto-Umlaufvermögen[3] blieb im Jahr 2022 mit CHF (158,3) Millionen negativ, da die Verbindlichkeiten die Forderungen im Jahr 2022 überstiegen, verglichen mit CHF (187,5) Millionen im Vorjahr. Der Netto-Cashflow aus Geschäftstätigkeit belief sich im Jahr 2022 auf CHF 91,1 Millionen, verglichen mit CHF 158,0 Millionen im Vorjahr, was in erster Linie auf das Betriebskapital zurückzuführen ist. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf insgesamt CHF 47,3 Millionen, hauptsächlich aufgrund von Investitionen in Goatpath, verglichen mit CHF 33,3 Millionen im Vorjahr. Der Erlös aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Verbindung mit Crayon betrug CHF 115,5 Millionen. Der Mittelabfluss aus Akquisition von Unternehmen belief sich auf CHF 78,4 Millionen. Die Netto-Cash-Position belief sich zum 31. Dezember 2022 auf CHF 461,2 Millionen, verglichen mit CHF 547,4 Millionen im Jahr 2021. Start des Rückkaufprogramms Wie bereits angekündigt, wird SoftwareOne ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 70 Millionen starten. Das Programm soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 beginnen. Das Rückkaufprogramm dient der Kapitalherabsetzung und wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange abgewickelt. SoftwareOne beabsichtigt, an zukünftigen Generalversammlungen die Zustimmung der Aktionäre zur Einziehung der im Rahmen dieses Programms erworbenen Aktien und zur Herabsetzung des Aktienkapitals zu beantragen. Ausblick für 2023 und die mittelfristige Guidance SoftwareOne wird seine klar definierte Strategie umsetzen, um von einem günstigen Marktumfeld im Jahr 2023 zu profitieren. Es wird erwartet, dass Unternehmen die digitale Transformation weiterhin priorisieren werden, auch wenn das makroökonomische Umfeld einen gewissen Einfluss hat. Auf der Grundlage der neuen Berichtsmethode, bei der Wachstum und Marge auf dem Umsatz und nicht auf dem Bruttogewinn basieren, wird für 2023 Folgendes erwartet: Zweistelliges Umsatzwachstum für den Konzern bei konstanten Wechselkursen;

Bereinigte EBITDA-Marge von 24 - 25 % des Umsatzes;

Dividendenausschüttungsquote von 30 - 50 % des bereinigten Jahresgewinns. Die mittelfristige Prognose wurde angepasst, um die Auswirkungen des neuen Operational Excellence Programms, der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie sowie der Verbesserung der Rendite für die Aktionäre widerzuspiegeln. Die nachstehende Tabelle ermöglicht einen Vergleich des Ausblicks und der mittelfristigen Prognose auf der Grundlage der neuen und alten Berichtsmethode. Übersicht Ausblick und Guidance Neue Berichtsmethode Alte Berichtsmethode GJ 2023 Mittelfristig GJ 2023 Mittelfristig Umsatzwachstum Zweistellig (ccy) Mittlerer Zehnprozentbereich Wachstum des Bruttogewinns Zweistellig (ccy) Mittlerer Zehnprozentbereich Ber. EBITDA-Marge

(% Umsatz) 24 - 25% >25% Ber. EBITDA-Marge

(% Bruttogewinn) 25,5 - 26,5% >26,5% Dividendenpolitik 30 - 50% ber. Gewinn 30-50% ber. Gewinn Dividendenpolitik 30 - 50% ber. Gewinn 30 - 50% ber. Gewinn ERGEBNISÜBERSICHT Alle Finanzinformationen für 2022 sind ungeprüft. Weitere Einzelheiten zu Performance und Finanzen sowie eine Definition der alternativen Performance-Kennzahlen finden Sie in der Investorenpräsentation für das GJ 2022. Der Prüfungsbericht 2022 wird mit der Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 am 31. März 2023 vorgelegt. Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung – Alte Berichtsmethode Nach IFRS Bereinigt CHF Mio. 2022 2021 2022 2021 % Δ % Δ zu kWk Umsatzerlöse aus Software & Cloud Marketplace 538,4 530,2 545,3 533,6 2,2% 5,7% Kosten für erworbene Software - - - - - Bruttogewinn aus Software & Cloud Marketplace 538,4 530,2 545,3 533,6 2,2% 5,7% Umsatzerlöse aus Software & Cloud Services 465,7 384,1 465,7 384,1 21,3% 26,0% Kosten für Dienstleistungserbringung Dritter (71,5) (62,6) (71,5) (62,6) 14,2% Bruttogewinn aus Software & Cloud Services 394,2 321,4 394,2 321,4 22,6% 27,4% Total Bruttogewinn 932,6 851,6 939,5 855,1 9,9% 13,8% Betriebsaufwand (795,7) (694,7) (699,1) (635,7) 10,0% 14,5% EBITDA 136,9 156,9 240,4 219,4 9,6% 11,9% Abschreibungen und Wertminderungen[4] (58,6) (55,3) (58,6) (55,3) 5,8% EBIT 78,4 101,6 181,9 164,1 10,9% - Nettofinanzergebnis 92,4 49,4 (14,7) (14,0) 5,3% - Ergebnis vor Steuern (14,0) 151,0 167,2 150,1 11,4% - Ertragssteueraufwand (44,3) (33,3) (52,2) (40,1) 30,1% - Jahresgewinn (58,3) 117,6 115,0 110,0 4,6% - EBITDA-Marge (% Bruttogewinn) 14,7% 18,4% 25,6% 25,7% (0,1)pp - Gewinn pro Aktie (verwässert) (0,38) 0,76 0,74 0,71 4,4% - Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung – Neue Berichtsmethode Bereinigt CHF Mio. 2022 2021 % Δ % Δ zu kWk Umsatzerlöse aus Software & Cloud Marketplace 545,3 533,6 2,2% 5,7% Umsatzerlöse aus Software & Cloud Services 465,7 384,1 21,3% 26,0% Total Umsatzerlöse 1’011,0 917,7 10,2% 14,1% Lieferkosten (374,6) (322,6) 16,1% 20,7% Deckungsbeitrag 636,4 595,1 6,9% 10,9% VtGK (396,0) (375,7) 5,4% 9,9% EBITDA 240,4 219,4 9,6% 11,9% Abschreibungen und Wertminderungen4 (58,6) (55,3) 5,8% - EBIT 181,9 164,1 10,9% - Nettofinanzergebnis (14,7) (14,0) 5,3% - Ergebnis vor Steuern 167,2 150,1 11,4% - Ertragssteueraufwand (52,2) (40,1) 30,1% - Jahresgewinn 115,0 110,0 4,6% - EBITDA-Marge (% Umsatz) 23,8% 23,9% (0,1)pp - Gewinn pro Aktie (verwässert) 0,74 0,71 4,4% - Überleitung – Gewinn nach IFRS zu bereinigtem Gewinn CHF Mio. 2022 2021 Jahresgewinn nach IFRS (58,3) 117,6 Auswirkungen der Änderung bei der Umsatzrealisierung von Microsoft Enterprise Agreements 6,6 3,3 Aktienbasierte Vergütung 4,3 13,2 Integrationskosten, M&A- und Earn-Out-Kosten 44,3 36,7 Restrukturierungskosten 13,1 9,3 Russland-bezogener Verlust 35,2 - Total Bereinigungen des Umsatzes und Betriebsaufwands 103,5 62,5 Abschreibung / (Aufwertung) von Crayon und Einfluss der Bereinigungen auf das Finanzergebnis 77,7 (63,4) Steuerliche Auswirkung der Bereinigungen (7,9) (6,8) Bereinigter Jahresgewinn 115,0 110,0 Quelle: Management-Sicht UNTERLAGEN ZU DEN ERGEBNISSEN VON 2022 Die Unterlagen zu den Ergebnissen von 2022 finden Sie auf der Website von SoftwareOne im Results Center . TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 Uhr MEZ ein Webcast mit Dieter Schlosser, CEO, und Rodolfo Savitzky, CFO, statt, der über den Link Audio-Webcast aufgerufen werden kann. Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den Webcast zuschalten können, melden Sie sich bitte hier an, um Einwahldaten zu erhalten. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofort eine persönliche PIN, die Ihnen auch per E-Mail zugesandt wird. Bitte wählen Sie eine der angegebenen lokalen oder gebührenfreien Telefonnummern und geben Sie Ihre persönliche PIN ein oder wählen Sie die Option «Call me» und geben dann Ihre eigene Telefonnummer an, damit das System Sie sofort mit dem Anruf verbindet. Der Webcast wird archiviert und ein digitales Playback steht ab ca. einer Stunde nach der Veranstaltung im Results Center zur Verfügung. UNTERNEHMENSKALENDER Jahresbericht 2022 31. März 2023 Generalversammlung (GV) 2023 4. Mai 2023 Trading-Update für Q1 2023 17. Mai 2023 Ergebnisse für H1 2023 und Halbjahresbericht 24. August 2023 Trading-Update für Q3 2023 15. November 2023 KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der neu definiert, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und verwalten. Durch die Unterstützung seiner Kunden bei der Migration und Modernisierung ihrer Workloads und Anwendungen und die gleichzeitige Steuerung und Optimierung der resultierenden Software- und Cloud-Änderungen erschliesst SoftwareONE den Mehrwert der Technologie. Die 9’000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7’500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans WARNHINWEISE IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Solche Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie z. B. höherer Gewalt, Wettbewerbsdruck, rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen, globalen, makroökonomischen und politischen Trends sowie der Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuziehen und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder negative Schlagzeilen und Medienberichte, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern. [1] Umbenennung der Geschäftsbereiche in Software & Cloud Marketplace und Software & Cloud Services [2] Alle Finanzinformationen für 2022 sind vorläufig [3] Nach Factoring [4] Beinhaltet Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (ggf. einschliesslich Wertminderungen) von CHF 15,9 Millionen und CHF 14,4 Millionen in den Jahren in 2022 und 2021

