Erholung setzt sich fort | ISM Dienstleister im Fokus | Dell | HPE | ZScaler | Broadcom

Direkt zum Video auf YouTube

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Weder die Bullen noch die Bären hatten diese Woche den Mut aggressive zu handeln. Beeindruckend ist vor allem, dass sich die Wall Street trotz der teils deutlich gestiegenen Renditen nicht in die Knie zwingen lässt. Sollten wir einen Rücklauf bei den Renditen sehen, müsste der Aktienmarkt (und insbesondere der Tech-Sektor) mehr Rückenwind bekommen. Gestern sorgte eine Rede des Chefs der Notenbank von Atlanta für eine Erholung. Bostic sprach sich darin für eine Anhebung von 25 Basispunkten im März aus, mit Zinssenkungen bereits ab dem Sommer (unrealistisch). Um 16 Uhr MESZ wird der ISM Einkaufsmanager Index der Dienstleister gemeldet, mit der Inflationskomponente im Fokus. Das Ertragsbild ist uneinheitlich bis leicht negativ. Dell, Marvel Technology und Zscaler starten schwach in den Tag, mit Broadcom, C3ai, HP-Enterprise und VMWare freundlich.



00:00 - Intro | Ankündigung

00:58 - Überblick

03:00 - Dienstleistungssektor

05:03 - Ausblick auf nächste Woche

06:04 - Renditen der Staatsanleihen

08:27 - Erzeugerpreise aus Euroland | Bank of England

10:10 - Costco | Value-Werte

12:05 - Ergebnisse (u.a. Dell, Zscaler)

15:00 - Dell | HP

16:08 - Highlights (u.a. Broadcom, C3.ai, HPE)

17:23 - Costco | Nordstrom

19:30 - Ausblick auf nächste Woche

22:15 - TikTok Verbot?

24:05 - Analystenkommentare (u.a. Procter & Gamble)



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell