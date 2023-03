BASF - Erholung seit September vor dem Aus

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 48,395 € (XETRA)

Schon vor der Vorabveröffentlichung der Quartalszahlen hatte der Einbruch unter 52,95 EUR und einen aufwärts gerichteten Trendkanal am 10. Februar ein weitreichendes, bärisches Signal gebildet und ein Scheitern an der Hürde bei 54,34 EUR wahrscheinlich gemacht. Der erwartete Abverkauf bis 48,45 EUR folgte auf dem Fuße und führte in der Spitze sogar schon bis 47,21 EUR.

Seither läuft eine kurzfristige Gegenbewegung, die aber bislang nur als Erholung nach einem abgeschlossenen Abwärtsimpuls zu werten ist. Schon unter 48,00 EUR könnte die Erholungsphase enden und mindestens das Tief bei 47,21 EUR angesteuert werden. Darunter wären Verluste bis 45,01 - 45,50 EUR die Folge. Mittelfristig könnte der Einbruch aber schon bis 43,20 EUR und an den mittelfristigen Support bei 39,32 EUR fortgesetzt werden.

Um sich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zu befreien, müsste die Aktie von BASF nicht nur über das Hoch bei 49,32 EUR steigen, sondern auch den Widerstand bei 50,50 EUR überwinden. Erst dann wäre der Abwärtsimpuls neutralisiert und damit auch eine Trendwende temporär vom Tisch. In der Folge könnte die Aktie bis 52,95 EUR steigen.

BASF Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)