Rückblick:

Ausgehend vom EMA200 im Tageschart sollte EUR/USD in der abgelaufenen Handelswoche eine "Zwischenerholung in den Bereich um 1,0650 USD" bringen. Dies trat so ein, das Wochenhoch lag bei 1,0691 USD. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Nach einem eher ruhigen Wochenauftakt ohne nennenswerte Daten am Montag wird es dann am Dienstag spannend: Nach den Auftragseingängen der deutschen Industrie am Morgen steht am Nachmittag die halbjährliche Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats auf dem Kalender. Hier wird der Markt wie gewohnt genau hinhören, ob Powell Hinweise auf die Größe der nächsten Zinsschritte geben wird. Entsprechend ist am Dienstagnachmittag mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Zu beachten - mit Beginn des Events wird sein Statement auf der Homepage der Federal Reserve publiziert, nachdem er dieses verlesen hat, gibt es das "Verhör" durch die Senatoren.

Die Anhörung am Mittwoch vor dem Repräsentantenhaus bringt dann in der Regel weitaus weniger Neues und ist entsprechend nicht ganz so wichtig wie die Anhörung vor dem Senat. Das zweite Highlight der Handelswoche sind die US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag. Hier gibt es mit dem ADP-Report für den Privatsektor am Mittwoch bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Daten. Da dürfte also der eine oder andere Bewegungsimpuls drin sein für kurzfristig orientierte EUR/USD-Händler - Spannung ist vorprogrammiert.

Charttechnischer Ausblick:

Der jüngste Abwärtsimpuls von 1,10 USD auf 1,05 USD wurde in der abgelaufenen Handelswoche konsolidiert. Diese Konsolidierung fand dabei weitestgehend zwischen EMA50 und EMA200 im Tageschart statt.

Die angesprochenen Events in der bevorstehenden Woche haben nun das Potenzial, für erneute impulsive Trendbewegungen zu sorgen - sprich EUR/USD könnte den kurzfristigen Abwärtstrend wieder aufnehmen und im Wochenverlauf in den Bereich 1,0450/99 USD abrutschen. Ein Stundenschluss oberhalb von 1,07 USD würde dieses (kurzfristig präferierte) Szenario allerdings vorerst negieren.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 8 Uhr Auftragseingang Industrie DE 16 Uhr Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor Bankenausschuss des Senats

Mittwoch: 14:15 ADP Report USA 16 Uhr Anhörung Powell Repräsentantenhaus

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 14:30 US Arbeitsmarktbericht