EMA200 im Fokus

Rückblick:

Der Titel des vergangenen Ausblicks lautete: "Kehren die Dollar-Bullen zurück?". Diese Frage lässt sich mittlerweile ganz klar mit "Ja" beantworten - EUR/USD war die ganze Woche unter Verkaufsdruck und setzte in den untern 1,05er Bereich zurück. Was steht in den kommenden Tagen an?

Ausblick:

Nach den US-Inflationsdaten vom Freitag gab es einen weiteren Abwärtsschub, nun stehen am Donnerstag die Inflationsdaten aus der Eurozone an. Sollten diese ebenso höher als erwartet ausfallen könnte dies den Abwärtstrend des Euro zumindest kurzfristig stoppen.

Darüber hinaus sind die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor in den USA zu beachten sowie das Verbrauchervertrauen am Dienstag.

Charttechnischer Ausblick:

Die jüngste Abwärtswelle im Währungspaar endete zum Wochenauftakt direkt am EMA200 im Tageschart. Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt sollte in den kommenden Handelstagen zunächst eine größere Zwischenerholung in den Bereich um 1,0650 USD auslösen. Spätestens in dem Bereich wäre dann jedoch bereits schon wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen.

Quelle: Tradingview

Montag: 14:30 Uhr Auftragseingänge langlebige Güter USA

Dienstag: 16 Uhr Conference Board Verbrauchervertrauen USA

Mittwoch: 16 Uhr US ISM Manufacturing Index

Donnerstag: 11 Uhr Verbraucherpreise Eurozone

Freitag: 16 Uhr ISM Service Sector Index