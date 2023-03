Widerstand: 15.652 15.670 Unterstützung: 15.540 15.480

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Steilvorlage für die Käufer") vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

Auf Grund der Tatsache, dass die Bären gestern ihre Chancen auf der Unterseite erneut verspielt haben, ist eine Bewegung auf neue Jahreshochs oberhalb von 15.650 Punkten das aktuell präferierte Szenario, so lange die Marke von 15.300 Punkten nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird.

Im Zuge der deutlich anziehenden US-Indizes legte auch der deutsche Leitindex am Freitagnachmittag kräftig zu und ging knapp unterhalb der 15.600er Marke aus dem Handel. Nach einer kleineren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart und etwas Zögern stieg der Index dann heute zum Wochenstart zeitweise bis auf 15.651,91 Punkte und erreichte damit den am Freitag genannten Zielkorridor auf der Oberseite.

Ausblick:

Der Index hat sein Minimalziel auf der Oberseite bei 15.650 Punkten heute Vormittag abgearbeitet und wurde anschließend zunächst direkt in die Schranken verwiesen. Der aktuelle Aufwärtsimpuls muss noch nicht zwingend zu Ende sein, der "leicht zu handelnde" Teil der Bewegung ist es aber in jedem Fall. Nach der 500 Punkte-Rally ausgehend vom Tagestief am vergangenen Donnerstag ist hier nun zunächst mit einer Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase zu rechnen.

Eventuell ergibt sich in größere Rücksetzer eine erneute Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite, bis dahin ist die Seitenlinie zunächst keine verkehrte Option.

Quelle: Tradingview

