EQS-News: ABO Wind AG: Matthias Bockholt verlässt Vorstand

Matthias Bockholt verlässt Vorstand Matthias Bockholt hat entschieden, seinen Ende Juli 2023 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. „Mit der im Sommer des Vorjahres vollzogenen Erweiterung des Gremiums ist der ABO Wind-Vorstand auch ohne meine weitere Beteiligung bestens in der Lage, das Unternehmen durch diese herausfordernden Zeiten zu führen“, sagt Matthias Bockholt. Gemeinsam mit Dr. Jochen Ahn gründete er ABO Wind vor 27 Jahren. Die beiden Familien halten gemeinsam 52 Prozent der Aktien. „Wir sind uns einig, als Haupteigentümer langfristig über die Geschicke von ABO Wind bestimmen zu wollen“, betont Bockholt. Die Kultur des unabhängigen, flexibel agierenden Mittelständlers und den klaren Fokus auf die Energiewende gelte es zu bewahren. Während Matthias Bockholt mittelfristig einen Wechsel in den Aufsichtsrat anstrebt, läuft der aktuelle Vorstandsvertrag von Dr. Jochen Ahn noch bis Ende 2024. Mit dem Ausscheiden von Matthias Bockholt verkleinert sich der Vorstand zunächst auf fünf Köpfe. Die Zuständigkeit für das Energiepark-Management innerhalb des Vorstands übernimmt Matthias Hollmann, der wie Susanne von Mutius und Alexander Reinicke im Sommer 2022 erstmals in den Vorstand berufen wurde. Dr. Karsten Schlageter komplettiert das Gremium und fungiert zudem als Sprecher.

