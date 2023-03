Plattform-Aktien legen stark zu

Die Plattform-Aktien haben in der vergangenen Woche im Durchschnitt rund 4 Prozent an Wert gewonnen. Auf der Gewinnerseite standen neben Salesforce als Schwergewicht auch kleine Werte wie die Appier Group, Duolingo oder die Logistik-Plattform Full Truck Alliance aus China. Viele Plattformen haben nach dem Wachstumskurs der vergangenen Jahre zuletzt die Ausgaben gedrosselt und ihre Gewinnmargen verbessert. Das wird an der Börse honoriert. Entwicklung ausgewählter Plattform-Aktien in der vergangenen Woche:

Salesforce: + 15 Prozent

Investoren hatten Marc Benioff, den CEO von Salesforce, hart bedrängt, das Geld nicht mehr mit vollen Händen auszugeben. Und Benioff hat geliefert: Dass der Umsatz über den Erwartungen lag, war nicht überraschend. Aber die Verdoppelung der operativen Marge und des Betriebsergebnisses im abgelaufenen Quartal hat die kühnsten Erwartungen übertroffen und die Aktie um weitere 15 Prozent klettern lassen. Seit Jahresbeginn hat die Software-Plattform nun schon 41 Prozent zugelegt und den Rivalen SAP klar überflügelt.

Salesforce hat nach dem Expansionskurs der vergangenen Jahre die Kosten gesenkt und das Geld seiner Aktionäre vermehrt: "Wir haben das Geschäftsjahr 2023 mit einem operativen Cashflow in Höhe von 7,1 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das ist der höchste Cashflow in der Geschichte unseres Unternehmens und einer der höchsten Cashflows aller Unternehmenssoftwareunternehmen unserer Größe", lässt sich Benioff zitieren. Vier Milliarden Dollar wurden über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben.

Quelle: salesforce

Appier Group: +25 Prozent

Die japanische Software-Plattform, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen, hat die Börse in diesem Jahr mehrfach positiv überrascht. Die Gewinnzone wurde ein Jahr früher als geplant erreicht, obwohl das Wachstumstempo mit 53 Prozent über den Erwartungen lag. Die rapide steigenden Margen haben nicht nur die Anleger erfreut. Die Bank of America hat die Appier Group gerade auf einer Liste mit den 20 Profiteuren des ChatGPT-Booms aufgeführt, was die Aufmerksamkeit für den Rising Star unter den Plattformen aus Japan nochmals erhöht hat. Seit dem vergangenen Sommer hat sich die Aktie mehr als verdoppelt.

Duolingo: +39 Prozent

Die Sprach-Plattform hat mit ihren Geschäftsergebnissen deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz kletterte um 47 Prozent auf 370 Mio. Dollar; gleichzeitig verringerte sich der Verlust auf 13,9 Mio. Dollar. Aufgrund des Gamification-Ansatzes gelingt es Duolingo, immer mehr Nutzer auf seine skalierbare Plattform mit inzwischen 36 Sprachen zu ziehen.