EQS-News: Mainz Biomed initiiert eine Reihe von Informationsveranstaltungen in Deutschland, um das Bewusstsein für Darmkrebs-Screening und Früherkennung zu schärfen

Mainz Biomed initiiert eine Reihe von Informationsveranstaltungen in Deutschland, um das Bewusstsein für Darmkrebs-Screening und Früherkennung zu schärfen



08.03.2023 / 09:01 CET/CEST

Sponsor des Gastro Updates 2023 mit zwei 2-tägigen wissenschaftlichen und Trainings-Veranstaltungen für Fachleute aus der Gastroenterologie

Patienteninformationstag in der Stadt Mainz, die zugleich Hauptsitz des Unternehmens ist

Das deutsche Molekulardiagnostik-Unternehmen unterstützt die Darmkrebs-Communities vor Ort

BERKELEY, US – MAINZ, Deutschland – 8. März 2023 — Mainz Biomed NV (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed” oder „das Unternehmen”), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, startet eine Reihe von Veranstaltungen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung von Darmkrebs bei Ärzten und medizinischem Fachpersonal, aber auch bei Patienten, ihren Familien, Betreuern sowie der allgemeinen Öffentlichkeit in Deutschland zu schärfen.

„Mit rund 73.000 neuen Fällen pro Jahr allein in Deutschland ist Darmkrebs eine der häufigsten Krebsdiagnosen. Es ist auch die zweithäufigste tödliche Krebsart im nationalen Vergleich. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt jedoch bei über 90%, wenn er in einem frühen Stadium erkannt wird", sagt Darin Leigh, Chief Commercial Officer von Mainz Biomed. „Als Unternehmen mit Sitz in Mainz ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Aktivitäten von Patientenorganisationen und der lokalen Krebsgemeinschaft rund um den Darmkrebsmonat März zu unterstützen. Wir haben unsere Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen organisiert, um die Bedeutung einer möglichst frühzeitigen Diagnose für bessere Behandlungsmöglichkeiten und bessere Ergebnisse für Patienten hervorzuheben. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen mit einer einfach anzuwendenden und nicht-invasiven Testmethode für den Heimgebrauch können Leben retten!"

Unterstützung des Gastro Updates 2023 in Mainz und Berlin als Sponsor

Mainz Biomed unterstützt das diesjährige Gastro Update, eine Seminarreihe mit zwei 2-tägigen praktischen Fortbildungsveranstaltungen für medizinisches Fachpersonal, die von renommierten deutschen Gastroenterologie-Experten geleitet wird, als Sponsor. Das Unternehmen wird auf den wissenschaftlichen Veranstaltungen sowohl in Mainz als auch in Berlin mit einem Stand vertreten sein und am anschließenden Stakeholder-Dinner teilnehmen.

Gastro Update 2023

#1 Freitag und Samstag, 10.-11. März 2023

Rheingoldhalle; Mainz

#2 Freitag und Samstag, 24.-25. März 2023

Berlin Congress Center; Berlin



Patienteninformationstag in der Mainzer Innenstadt

Mainz Biomed veranstaltet eine ganztägige Informationsveranstaltung für Patienten, Angehörige, Betreuer und Fürsprecher sowie für die breite Öffentlichkeit. In der Mainzer Innenstadt wird das Unternehmen mit einem Pavillon und mehreren Infotischen direkt vor dem Staatstheater vertreten sein. Die Öffentlichkeit hat die Gelegenheit, Fragen an Ärzte und Wissenschaftler zu richten sowie an Experten für die Darmkrebs-Früherkennung.

Patienteninformationstag

Samstag, 11. März 2023 (09:00 - 16:00 Uhr)

Veranstaltung im Freien - vor dem Staatstheater in der Innenstadt, Mainz

Über ColoAlert

ColoAlert, das Hauptprodukt von Mainz Biomed, bietet eine hohe Sensitivität und Spezifität in einem benutzerfreundlichen Kit für die Darmkrebsvorsorge von zuhause. ColoAlert ist der nicht-invasive Darmkrebsfrüherkennungstest, der mehr als nur Blut in Stuhlproben analysiert. Das Produkt erkennt blutende und nicht blutende Tumore durch den Nachweis von Tumor-DNA und bietet eine zuverlässigere Früherkennung als Tests auf okkultes Blut im Stuhl (FOBT). Durch die Analyse von Tumor-DNA erkennt ColoAlert deutlich mehr Fälle von Darmkrebs als andere Stuhltests und ermöglicht eine frühere Diagnose. Das Produkt ist CE-IVDR-zertifiziert (entspricht den EU-Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltanforderungen) und ist in einer Reihe von Ländern der Europäischen Union und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Mainz Biomed vertreibt ColoAlert derzeit über eine Reihe von Laborpartnern. Sobald das Produkt auch in den USA zugelassen ist, besteht die kommerzielle Strategie des Unternehmens darin, einen skalierbaren Vertrieb über ein Programm mit Kooperationspartnern aus regionalen und nationalen Labordienstleistern im ganzen Land aufzubauen.

Über Darmkrebs

Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist Darmkrebs die Krebsart mit der zweithöchsten Sterblichkeitsrate in den USA und Europa, aber auch eine, bei der eine frühe Erkennung eine Überlebenswahrscheinlichkeit von über 90 % bietet. Die American Cancer Society schätzte, dass 2021 in den USA ungefähr 149.500 neue Fälle von Dickdarm- und Enddarmkrebs aufgetreten sind, von denen 52.980 zum Tod führten. In neuesten Entscheidungen empfiehlt die US-amerikanischen Food und Drug Administration (FDA), dass das Screening mit DNA-Stuhltests, wie zum Beispiel ColoAlert, in den USA einmal alle drei Jahre ab dem Alter von 45 Jahren durchgeführt werden sollte. Aktuell käme das für 112 Millionen Amerikaner im Alter in Frage, die über 50 Jahren alt sind. Diese Zahl wird sich innerhalb der nächsten 10 Jahre erwartungsgemäß auf 157 Millionen erhöhen. Dies entspricht einem Marktpotential in den USA von ungefähr 3,7 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Über Mainz Biomed N.V.

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein präziser, nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest für die Diagnose von Darmkrebs. ColoAlert ist auf dem europäischen Markt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Das Unternehmen führt derzeit eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Das Portfolio an Produktkandidaten von Mainz Biomed umfasst auch PancAlert, einen Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem frühen Entwicklungsstadium. Dabei handelt es sich um einen PCR-basierten Multiplex-Test zur Erkennung von molekular-genetischen Biomarkern in Stuhlproben. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte mainzbiomed.com oder folgen uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@mainzbiomed.com



In Europa:

MC Services AG

Anne Hennecke/Caroline Bergmann

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

In den USA:

Spectrum Science

Melissa Laverty/Valerie Enes

+1 540 272 6465

mainz@spectrumscience.com

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an info@mainzbiomed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 5. Mai 2022. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.