SMA SOLAR – Korrektur kann schon jetzt enden

Blickt man in das große Bild bei der Aktie von SMA Solar, so fallen sofort die volatilen Korrekturen auf, die vorherige steile Anstiege immer wieder unterbrochen haben und dem Chart den Charakter eines Sägezahnmarktes geben. Die letzte Aufwärtsbewegung, die auch bis an das Kursziel bei 84,50 EUR geführt hatte, konnte die Oberseite dieser aufwärts gerichteten, langfristigen Handelszone im Januar sogar überwinden (dicke grüne Trendlinie; Chart aus dem Artikel "Drei für '23: Drei deutsche Nebenwerte mit Ausbruchschance"):

SMA Solar Chartanalyse vom 16.12.2022 (Wochenchart)

Doch vom Rallyhoch bei 84,70 EUR hat sich der Wert mittlerweile weit entfernt und ist auch unter die Oberseite der langfristigen Range und zuletzt unter das Zwischenhoch bei 71,25 EUR gefallen.

SMA SOLAR – Hat die Korrektur zu weit geführt?

Grundsätzlich ist die Rally seit dem Frühjahr 2022 intakt und auch der Anstieg seit Ende September bei 38,70 EUR weiterhin nicht in Gefahr. Dies wäre erst bei einem Bruch von 61,00 bis 63,50 EUR der Fall. Aber ein Unterschreiten des kurzfristigen 61,8 %-Abwärtsprojektionsziels bei 68,58 EUR könnte durchaus einen Test dieser Zone nach sich ziehen. Zumindest liegt dann bei 63,05 EUR die nächste Zielmarke, an der die Korrekturphase enden kann (blaue 100 %-Projektion im Chart).

Sollte es den Bullen dagegen gelingen, schon jetzt bei 61,8 % - also nahezu auf "halber Strecke" - ein Ende der Korrektur einzuleiten, würde man dies vor allem daran erkennen, dass sich die Aktie zügig wieder 74,00 EUR arbeiten kann. Dies wäre schon das erste kleine Kaufsignal, das oberhalb von 77,55 EUR in eine Rally bis 84,70 und 87,00 EUR münden dürfte. Darüber läge das nächste größere Ziel bei 91,50 EUR.

Charttechnisches Fazit: Dreht die Aktie von SMA Solar schon bei 68,58 EUR nach Norden und springt sie später über 74,00 EUR an, wäre der Aufwärtstrend bereits reaktiviert. Unter 68,58 EUR dürfte die Korrektur dagegen bis 63,05 EUR führen. Dort sollte man nach Kaufsignalen Ausschau halten.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

