Tagesausblick für 9.3.: DAX schleicht weiter aufwärts. Blockchain-Technologie und CO2-Preis im Fokus.

Unternehmen im Fokus

Adidas will trotz des Einbruchs beim Nettogewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Dividende zahlen. Airbus lieferte im Februar nur 46 Verkehrsflugzeuge aus. Im Januar wurden 20 Flugzeuge übergeben. Dennoch wird für 2023 die Auslieferung von 720 Flugzeugen weiter angepeilt. Brenntag will eigene Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Euro zurückkaufen. Continental will beim Umsatz und der Marge 2023 deutlich zulegen. Siemens plant den Bau einer Zugfabrik in den USA. Symrise erhöht nach robusten Zahlen für 2022 die Dividende. Mit konkreten Umsatzprognosen für 2023 hielt sich der Konzern zurück. Die EBITDA-Marge soll jedoch im Bereich von 20 Prozent liegen.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich heute unter anderem der Solactive Blockchain & Crypto Technologies Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index überaus stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.