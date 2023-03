TAGESVORSCHAU: Termine am 8. März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 8. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Swiss Steel, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen 08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Pk online) 10:30 DEU: LBBW, Bilanz-Pk (auch online), Stuttgart 15:00 CHE: Logitech, Investorentag 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 19:00 USA: Spotify will bei «Stream On»-Event Ausblick auf zukünftige Funktionen geben TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SV Sparkassen-Versicherung, Jahreszahlen FRA: Thales, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 01/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 01/23 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 01/23 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Trucks Jahr 2022 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/23 11:00 EUR: BIP Q4/22 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/22 (endgültig) 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/23 14:30 USA: Handelsbilanz 01/23 16:00 CDN: Bank of Canada, Zinsentscheid 16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Finanzausschuss 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht prüft Treuhandverwaltung zweier Töchter des russischen Rosneft-Konzerns (bis 8.3.23) 10:00 DEU: Pk der Autobahn GmbH des Bundes zu Bauprogramm für Autobahnen in Sachsen 2023 13:30 DEU: Auftakt Internationale Handwerksmesse + 12.30 Pressestatement Jörg Dittrich, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). + 13.30 Eröffnung «Zukunft Handwerk» mit Dittrich, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Franz Xaver Peteranderl, Präsident Bayerischer Handwerkstag (BHT) 18:00 DEU: Energiewirtschaftlicher Empfang der Landtags-Grünen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit den bayerischen Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, München DEU: Fortsetzung Tarifverhandlungen für Bäckerinnen und Bäcker DEU: Verdi ruft Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst zu bundesweiten Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf 19:00 BEL: EU Industry Talk mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Binnenmarktkommissar Thierry Breton Das Thema der Veranstaltung lautet: "Europa am Scheideweg - Wie steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit?" DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) SWE: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister CHN: Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, Fortsetzung (bis 11.3.23)

